Darauf hat die deutsche Raumfahrt lange gewartet: dass jemand kommt und viele Milliarden Euro mitbringt. Boris Pistorius hat genau das getan, nun steigen sogar die Chancen für einen deutschen Startplatz.

So kann Transformation auch gehen: Dort, wo bis 2020 Flugzeugteile gewartet wurden, auf der Südseite des früheren Berliner Flughafens Tegel, ist gerade das Start-up Soltrac eingezogen. Die Räume waren günstig, alles unter Denkmalschutz, die Gründer dürfen nichts so richtig verändern, selbst die Aschenbecher aus den 70er-Jahren müssen bleiben. Also haben sie dort zwei Hallen und darüber eine Büroflucht mit orangefarbenen Fensterfronten gemietet. In einer Halle steht ein alter Schmiedeofen. Künftig sollen hier Solarpanels gebaut werden. Sie sollen Satelliten mit Solarstrom versorgen. Gründer André Radloff schwärmt von dem großen Markt, der dringend solche Solarflächen für die Raumfahrt brauche.