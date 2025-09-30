Zum Hauptinhalt springen

RaumfahrtEin Apollo-Moment in Berlin

Astronaut Edwin „Buzz“ Aldrin 1969 auf dem Mond. Er gehörte zur Crew der Apollo 11. Das Ziel, dass noch vor Ende des Jahrzehnts Menschen zum Mond fliegen und wieder zurück, hatte 1961 der  damalige US-Präsident John F. Kennedy gesetzt. Auf so einen Apollo-Moment hofft nun die europäische Raumfahrtindustrie.
Darauf hat die deutsche Raumfahrt lange gewartet: dass jemand kommt und viele Milliarden Euro mitbringt. Boris Pistorius hat genau das getan, nun steigen sogar die Chancen für einen deutschen Startplatz.

Von Dieter Sürig

So kann Transformation auch gehen: Dort, wo bis 2020 Flugzeugteile gewartet wurden, auf der Südseite des früheren Berliner Flughafens Tegel, ist gerade das Start-up Soltrac eingezogen. Die Räume waren günstig, alles unter Denkmalschutz, die Gründer dürfen nichts so richtig verändern, selbst die Aschenbecher aus den 70er-Jahren müssen bleiben. Also haben sie dort zwei Hallen und darüber eine Büroflucht mit orangefarbenen Fensterfronten gemietet. In einer Halle steht ein alter Schmiedeofen. Künftig sollen hier Solarpanels gebaut werden. Sie sollen Satelliten mit Solarstrom versorgen. Gründer André Radloff schwärmt von dem großen Markt, der dringend solche Solarflächen für die Raumfahrt brauche.

