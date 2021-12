In Pforzheim stellt das Familienunternehmen Wellendorff seit 1893 exklusiven Goldschmuck her.

Schmuck der Firma Wellendorff kostet leicht so viel wie ein Kleinwagen. Doch der Vertriebschef sagt, auf Geld komme es dem Familienclan gar nicht an. Genauso wenig wie auf Stars als Werbebotschafter.

Interview von Christina Kunkel, Pforzheim

Zum Interview in der Schmuckmanufaktur kommt Christoph Wellendorff in grauem Anzug und Turnschuhen. Feine Treter wären auch unpraktisch, denn der 57-Jährige geht jeden Tag zu Fuß mit seinem Bruder Georg eine halbe Stunde in die Firma und abends wieder zurück. Nur zwei Schmuckhersteller produzieren noch in der Goldstadt Pforzheim. Beide im Luxussegment. Entsprechend sieht es auch aus in der Wellendorff-Manufaktur. Überall strahlt es goldig, im Eingangsbereich blitzen Brillanten aus Vitrinen. Nur wenige Top-Kunden bekommen eine Führung durch die Firmenräume.