Krise im Weinbau Viele Winzer geben auf 24. September 2025, 14:13 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

Schon jetzt gibt es Winzerinnen und Winzer, die gar nicht mehr alle Trauben ernten, weil es sich für sie nicht rentiert. (Foto: Thomas Lohnes/Getty Images)

Die Lese ist mitten im Gang, aber die Stimmung im Weinbau ist schlecht. Betriebe schließen oder verkleinern ihre Flächen, manche sprechen von der schlimmsten Krise der Nachkriegszeit. Was ist da los? Eine Erkundung in Rheinland-Pfalz.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Nackenheim

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback