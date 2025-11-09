Selbst deutsche Winzer treffen die Zölle des US-Präsidenten. Doch der Moselwein-Produzent Thomas Loosen hat vorgesorgt. Er liefert jetzt mehr Flaschen nach China.

Thomas Loosen empfängt auf dem Weingut seines Bruders Ernst Loosen in Bernkastel-Kues. Die Weine, die das Familienunternehmen verkauft, werden auf 250 Hektar Rebfläche an der Mosel und in der Pfalz erzeugt, davon gehören 50 Hektar der Familie. Für die deutschen Winzer sind die USA ein wichtiger Markt. Das Weingut Dr. Loosen liefert rund 1,25 Millionen Flaschen dorthin.