Der Zollstreit zwischen Trump und der EU geht in die nächste Runde – und diesmal geht es um das, was sie in Frankreich „Savoir-vivre“ nennen: Champagner und Wein.

Von Torben Kassler

Burlesque-Tänzerinnen, die sich auf den Show-Bühnen in Las Vegas in übergroßen Champagner-Kelchen räkeln, oder Soccer Moms, die sich ein Glas französischen Chardonnay gönnen, während der Mann arbeiten geht und der Sohn beim Fußballtraining ist – all das könnte in den USA bald der Vergangenheit angehören.