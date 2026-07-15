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Export nach DeutschlandRotwein vom Fudschijama

Lesezeit: 4 Min.

Das japanische Weingut Château Mercian hat im vergangenen Jahr etwa 43 000 Hektoliter Wein verkauft.
Das japanische Weingut Château Mercian hat im vergangenen Jahr etwa 43 000 Hektoliter Wein verkauft. David Pfeifer

In Japan wollen Winzer mit einer klimaresistenten Traube den Wein neu erfinden. Die Erfahrungen dafür haben sie mit europäischen Rebsorten gesammelt. Das hat vor 100 Jahren schon mal funktioniert – mit einem anderen alkoholischen Getränk.

Von David Pfeifer, Tokio

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„Vielleicht liegt es daran, dass wir Japaner den Wein lieben“, sagt Hironori Kobayashi hoch oben in den Weinreben und meint damit die ganze Mühe, die sie hier in den Anbau lenken. Denn die Bedingungen für Wein sind in Japan tatsächlich nicht optimal, zu kalt im Winter, zu heiß im Sommer, dazu die heftige Regenzeit. Die Frage ist also, ob Japan vom Wein zurückgeliebt wird.

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