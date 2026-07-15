In Japan wollen Winzer mit einer klimaresistenten Traube den Wein neu erfinden. Die Erfahrungen dafür haben sie mit europäischen Rebsorten gesammelt. Das hat vor 100 Jahren schon mal funktioniert – mit einem anderen alkoholischen Getränk.

„Vielleicht liegt es daran, dass wir Japaner den Wein lieben“, sagt Hironori Kobayashi hoch oben in den Weinreben und meint damit die ganze Mühe, die sie hier in den Anbau lenken. Denn die Bedingungen für Wein sind in Japan tatsächlich nicht optimal, zu kalt im Winter, zu heiß im Sommer, dazu die heftige Regenzeit. Die Frage ist also, ob Japan vom Wein zurückgeliebt wird.