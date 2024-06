Für Aufregung sorgt aktuell eine Rede von Theodor Weimer, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse. Weimer kritisiert darin in deutlichen Worten die Wirtschaftspolitik in Deutschland und die Bundesregierung. In den sozialen Medien verbreiten sich die Videoschnipsel rasant, auf Zustimmung stößt der Beitrag vor allem in rechten Kreisen. Die Rede hatte Weimer bereits am 17. April bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsbeirats Bayern gehalten.