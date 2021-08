Von Stephanie Schmidt

Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) haben künftig das Recht, einen "zertifizierten Verwalter" zu bestellen. Der Begriff wurde im Zuge der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz, WEMoG) eingeführt, die zum 1. Dezember 2020 in Kraft trat. Der Gesetzgeber will mit dieser Neuregelung einen erheblichen Missstand zumindest ein Stück weit auflösen: Verwalterinnen oder Verwalter tragen für mehr als zehn Millionen Eigentumswohnungen in Deutschland die Verantwortung, müssen aber bisher keinerlei Qualifikationsnachweis erbringen. Das soll sich nun ändern. An die Zertifizierung knüpfen sich bestimmte Rechte und Pflichten, die Eigentümer und Verwalter kennen sollten. Dabei lohnt sich der Blick auf die Details.