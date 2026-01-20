Im schweizerischen Davos treffen sich Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum jährlichen Weltwirtschaftsforum. Die SZ berichtet live – mit Reporterinnen und Reportern aus Davos. Für unseren Liveblog verwenden wir zudem Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Julia Bergmann
Von der Leyen: Europa muss sich an neue Sicherheitsarchitektur gewöhnen
Die EU-Kommission arbeitet ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen zufolge an einem Paket zur Unterstützung der Sicherheit in der Arktis. "Wir müssen mit allen unseren regionalen Partnern zusammenarbeiten, um unsere gemeinsame Sicherheit zu stärken", sagt sie in Davos. Die Sicherheit in der Arktis könne nur gemeinsam erreicht werden. Grönland und Dänemark hätten die volle Solidarität der EU, die Souveränität und Integrität ihres Territoriums seien nicht verhandelbar.
Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle gegen mehrere Länder, die sich gegen seine Pläne zum Erwerb Grönlands stellen, bezeichnet von der Leyen als Fehler zwischen langjährigen Verbündeten. Trump hat wiederholt sein Interesse am Erwerb Grönlands bekundet und im Zuge dessen mit Strafzöllen gedroht. Die EU und die USA hätten im vergangenen Jahr einen Deal geschlossen, sagte von der Leyen. „In der Geschäftswelt und in der Politik ist ein Deal ein Deal." Wenn sich Freunde die Hände schütteln, müsse das etwa bedeuten. Von der Leyen betont auch: „Die Welt hat sich permanent verändert und wir müssen uns mit ihr verändern.“
Nadja Lissok
Von der Leyen: EU kurz vor „historischem Handelsabkommen“ mit Indien
Die EU und Indien ringen bereits seit Jahren um ein Freihandelsabkommen. Nun steht nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Abschluss bevor. „Wir haben noch Arbeit vor uns – aber wir stehen kurz vor einem historischen Handelsabkommen“, sagte sie beim Weltwirtschaftsforum. Dieses würde einen Markt mit zwei Milliarden Menschen schaffen, der dann fast ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmachen würde. „Manche nennen es die Mutter aller Deals“, ergänzte von der Leyen mit Blick auf das geplante Abkommen.
„Manche nennen es die Mutter aller Deals.“Ursula von der Leyen über das geplante Handelsabkommen der EU mit Indien
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte der Abschluss der Verhandlungen bereits in der kommenden Woche bei einem EU-Indien-Gipfel in Delhi verkündet werden. Von der Leyen sagte, das Abkommen könne Europa auf einem der am schnellsten wachsenden und dynamischsten Kontinente der Welt einen wichtigen Vorteil verschaffen.
Julia Bergmann
Von der Leyen spricht in Davos
Im Streit mit den USA um Grönland können die Europäer beim Weltwirtschaftsforum in Davos vorlegen. Bei der Jahrestagung sollen am ersten Tag des offiziellen Programms unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprechen. Die Rede von der Leyens ist für 10.50 Uhr angesetzt. Nicht nur viele der etwa 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürften gespannt darauf warten, ob und wie sie und weitere Spitzenpolitiker sich auf der zentralen Bühne des WEF (World Economic Forum) zu den Annexionsgelüsten von US-Präsident Donald Trump äußern.
Trump wird am Mittwoch in dem Schweizer Alpenort erwartet, wo er ebenfalls eine Rede halten will. Er hatte gegen Deutschland und mehrere andere europäische Länder neue Zölle zum 1. Februar angekündigt, falls sie der US-Übernahme von Grönland weiter im Wege stehen sollten. Die größte Insel der Erde gehört zum Königreich Dänemark. Sowohl die Regierung in Kopenhagen als auch die von Grönland weisen Trumps Besitzansprüche zurück. US-Finanzminister Scott Bessent, der schon in Davos weilt, warnte die EU vor Vergeltung. Er soll heute Nachmittag beim WEF von einer Reporterin des Trump-nahen Senders Fox Business Network öffentlich befragt werden.
Angelika Slavik
Davos
Trump besetzt eine Kirche
Der US-Präsident ist noch nicht vor Ort, für den skurrilsten Anblick sorgt er trotzdem schon: Die US-Delegation hat mitten in Davos eine Kirche zum “USA House” umfunktioniert. Wo den Rest des Jahres gebetet wird, halten nun die Amerikaner Hof. Die Kirchenfenster sind kaum noch zu erkennen, stattdessen sieht man dort nun Symbole wie den amerikanischen Adler oder die US-Flagge. Für die Kirchengemeinde soll sich das zumindest finanziell lohnen, von einem niedrigen sechsstelligen Betrag an Mieteinnahmen ist die Rede. Das Haus Gottes wird zum Haus Trumps - das konnte man wirklich nicht vorhersehen.
Die Englische Kirche in Davos ist jetzt das "USA House". Foto: am
Judith Wittwer
Davos
Start des Weltwirtschaftsforums in Davos
An diesem Montag beginnt das wohl spannendste Wirtschaftsforum in Davos seit Jahren. Im Fokus: Grönland, Ukraine, Iran - und die Sorgen um die Weltwirtschaft. Eine Rekordzahl an Teilnehmern wird in den Schweizer Bergen erwartet, darunter sind mehr als 60 Staats- und Regierungschefs und fast 850 der weltweit führenden Konzernchefs. Insgesamt nehmen am 56. WEF Vertreter aus 130 Ländern teil.
Das Jahrestreffen der Mächtigen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft beginnt am Montagabend mit einem Konzert des amerikanischen Komponisten und Grammy-Preisträgers Jon Batiste. Von Dienstag an dominiert dann allerdings die Politik: Mit Spannung wird die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet. Nachdem US-Präsident Donald Trump den Europäern am Wochenende mit Strafzöllen gedroht hatte, wenn kein Abkommen über den Kauf von Grönland erzielt werde, könnte der Streit zwischen Amerika und Europa weiter eskalieren.
Trump wird am Mittwochnachmittag im Schweizer Skiort erwartet. Er wird sich in Davos mit wichtigen europäischen Staats- und Regierungschefs treffen und wohl auch mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodimir Selenskij über die Zukunft der Ukraine verhandeln. Dabei soll es auch um US-Sicherheitsgarantien sowie um ein 800 Milliarden Dollar schweres Investitions- und Wiederaufbauprogramm für die Ukraine gehen.
Neben Trump reisen in der US-Delegation auch Außenminister Marco Rubio, Handelsminister Howard Lutnick, der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner an. Zu den hochkarätigen Gästen in Davos zählen auch zahlreiche amerikanischen Technologiebosse, darunter Microsoft-Chef Satya Nadella, Nvidia-Chef Jensen Huang, Amazon-CEO Andy Jassy oder Palantir-CEO Alex Karp. Die Europäer spielen diesbezüglich in Davos eher eine Nebenrolle.
Das Weltwirtschaftsforum dauert bis Freitag. Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Donnerstagnachmittag erwartet.
Davos: Trump und die Neugestaltung der Weltordnung
Das Weltwirtschaftsforum in Davos verspricht spannende Diskussionen unter globalen Führungspersönlichkeiten. Themen sind geopolitische Konflikte, wirtschaftliche Strategien und die Zukunft der Weltwirtschaft. Prominente Teilnehmer wie Donald Trump und Ursula von der Leyen werden erwartet.
