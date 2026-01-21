Im schweizerischen Davos treffen sich Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum jährlichen Weltwirtschaftsforum. Die SZ berichtet live. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen auch Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Trump verspätet in der Schweiz gelandet – wohl kein Treffen mit Merz in Davos
US-Präsident Donald Trump ist nach technischen Problemen an der Air Force One deutlich verspätet in Zürich gelandet. Nach Angaben mitreisender Journalisten gab es auf der Reise über den Atlantik keine weiteren Vorfälle. Nach der Landung will Trump nach Davos reisen, wo er am Nachmittag eine Rede beim Weltwirtschaftsforum hält. Angesetzt war diese ursprünglich für 14.30 Uhr.
Rutte lobt Trump in Davos
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos gelobt. „Wir können froh sein, dass er da ist, denn er hat uns in Europa dazu gezwungen, uns zu engagieren (...) und uns mehr um unsere eigene Verteidigung zu kümmern“, sagte Rutte bei einer Podiumsdiskussion. Wegen Trump wurde im Juni eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts, plus 1,5 Prozent für andere verteidigungs- und sicherheitsrelevante Bereiche, beschlossen. „Ich bin fest davon überzeugt: Ohne Donald Trump hätten wir diese Entscheidungen nicht getroffen, und sie sind insbesondere für die europäische und kanadische Seite der Nato von entscheidender Bedeutung, um in der Welt nach dem Kalten Krieg wirklich erwachsen zu werden.“
Kanadas Premier Carney: Man muss die Realität beim Namen nennen
Mit einer bemerkenswerten Rede hat der kanadische Premier Mark Carney für Aufmerksamkeit gesorgt. Der finnische Präsident Alexander Stubb lobte, Carney habe die beste Rede des Treffens gehalten. Er habe sowohl kanadische Werte betont, als auch die tiefgreifenden aktuellen Veränderungen in der Welt hervorragend eingeordnet, sagte Stubb.
Baerbock betont die Souveränität der Grönländer und sorgt sich um die UN
Im Grönland-Konflikt der USA mit Europa hat die Präsidentin der UN-Vollversammlung , Annalena Baerbock, beim Weltwirtschaftsforum in Davos an die Souveränität der Einwohner der größten Insel der Welt erinnert. Zwar gebe es unterschiedliche geopolitische Interessen und Sicherheitsbedenken, daraus lasse sich jedoch in keiner Weise ableiten, dass die Grönländer nicht zu Grönland gehörten oder nicht Bürger des Königreichs Dänemark seien. „Als EU-Bürger und Nato-Mitglieder genießen sie dieselben souveränen Rechte wie alle anderen Menschen auf der Erde“, ergänzt Baerbock.
US-Gouverneure kritisieren Trumps Pläne für Grönland
Mehrere US-Gouverneure haben sich besorgt über Donald Trumps Besitzansprüche auf Grönland gezeigt. „Das Grönland-Vorgehen des Präsidenten ist total bescheuert“, sagte der demokratische Gouverneur des Bundesstaates Kentucky, Andy Beshear, beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Innerhalb eines Jahres habe Präsident Trump die USA vom Anführer der freien Welt zum „Rüpel auf dem Schulhof“ gemacht. Die US-Amerikaner seien gegen eine Übernahme Grönlands.
Industriemanager Kaeser warnt vor Schaden für Weltwirtschaft
Der Aufsichtsratschef des Energietechnikkonzerns Siemens Energy, Joe Kaeser, hat vor den Folgen der globalen Handelsspannungen gewarnt. Diese beschädigten die Weltwirtschaft, sagte Kaeser am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Er kündigte an, dass Siemens-Energy-Chef Christian Bruch später an einem Treffen von Unternehmenschefs mit US-Präsident Donald Trump teilnehmen werde. Dieser hat seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, mit Zöllen belegt.
Tag 2 des Weltwirtschaftsforums: Das steht heute auf dem Programm
Nach einer kurzen Unterbrechung wegen eines „kleinen elektrischen Problems“ am Regierungsflieger Air Force One ist US-Präsident Donald Trump nun auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Trump konnte seine Reise mit einem kleineren Flugzeug antreten, das laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters kurz nach Mitternacht von der Joint Base Andrews nahe Washington, D.C., startete.
„Air Force One“ kehrt auf dem Weg nach Davos um
Der US-Präsident war schon auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Dann habe es ein „kleines elektrisches Problem“ an der Air Force One gegeben, erklärt Donald Trumps Sprecherin Karoline Leavitt. Aus Vorsicht kehre man daher um, lande auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington und steige in ein anderes Flugzeug um.
Die „Air Force One“, eine Boeing 747, wird entladen, nachdem das Flugzeug, das US-Präsident Trump zum Weltwirtschaftsforum in Davos bringen sollte, ein technisches Problem hatte. Foto: Evan Vucci/AP/dpa
Gavin Newsom nennt Europas Regierungschefs „erbärmlich“
Der Gouverneur Kaliforniens hat Europas Staats- und Regierungschefs wegen der aus seiner Sicht unterwürfigen Haltung gegenüber US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. „Ich kann diese Komplizenschaft nicht mehr ertragen, wie Leute klein beigeben“, sagte der Gouverneur des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaats dem britischen Sender Sky News in Davos im Hinblick auf europäische Politiker.
Macron fordert „Handels-Bazooka“ gegen Trumps Zollpläne
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den USA im Grönland-Konflikt „neuen Kolonialismus“ und eine versuchte Schwächung Europas vorgeworfen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sprach Macron von einer „Konkurrenz aus den Vereinigten Staaten durch Handelsabkommen, die unsere Exportinteressen untergraben, maximale Zugeständnisse verlangen und offen darauf abzielen, Europa zu schwächen und zu unterwerfen, verbunden mit einer endlosen Anhäufung neuer Zölle, die grundsätzlich inakzeptabel sind, umso mehr, wenn sie als Druckmittel gegen die territoriale Souveränität eingesetzt werden“.
US-Finanzminister: EU-Länder werden Streit nicht eskalieren
Der Finanzminister der USA, Scott Bessent, rechnet mit einer Lösung im Grönland-Streit. Er sei zuversichtlich, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs die Lage nicht eskalieren ließen und dass es für alle ein sehr gutes Ergebnis geben werde, sagte er in Davos. Es werde eine Lösung gefunden. Warnungen vor einem Handelskrieg seien überzogen und „Hysterie“. Alle sollten sich etwas entspannen und nicht immer vom schlimmsten Szenario ausgehen.
Überall Polizisten und eine Willkommensbotschaft für Trump
Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens: Es sind Polizisten aus der ganzen Schweiz im Einsatz, unterstützt werden sie von bis zu 5000 Soldaten der Armee. Im Zentrum von Davos zeigen große Gruppen von Polizisten Präsenz. In den Seitenstraßen warten oft ganze Mannschaftsbusse auf einen möglichen Einsatz. Die Zufahrt zum Kongresszentrum wird mit Betonblöcken und Wachtürmen gesichert. Auf den Dächern sieht man Scharfschützen.
Die Kontrollen beginnen bereits bei der Zufahrt in den Ort, zum Beispiel am Hotel Alpengold, in dem der für Mittwoch angekündigte US-Präsident Donald Trump wahrscheinlich übernachten wird. Manche erkennen in dem Bau einen Tannenzapfen. Wegen seiner Form und Farbe wird das Hotel aber von vielen nur als goldenes Ei bezeichnet. Groß und goldfarben – das passt in jedem Fall zu dem von Trump bevorzugten Stil. Wer keinen Kongressausweis hat, wird von den Polizisten allerdings nicht einmal auf die Straße zu dem Hotel gelassen. An der Kreuzung kontrolliert ein Dutzend Beamte mit Hunden jedes Fahrzeug, das nach Davos weiterfahren möchte.
Das Hotel Alpengold in Davos. AFP
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Trump im Alpengold die 160 Quadratmeter große Präsidentensuite beziehen wird. Von hier ist der Hubschrauberlandeplatz in Sichtweite. Nach der Landung der Air Force One in Zürich wird der US-Präsident mit dem aus den USA eingeflogenen Helikopter nach Davos weiterreisen.
Der Helikopter-Landeplatz ist gut geschützt. AFP
Ukraine: Beratungen mit deutschen, französischen und britischen Partnern
Ukrainische Unterhändler haben sich nach ukrainischen Angaben am Rande des Weltwirtschaftsforums mit Sicherheitsberatern aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien getroffen. Weitere Treffen mit Partnern zu Sicherheitsgarantien, der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Wiederaufbau der Ukraine seien geplant, teilt der Chefunterhändler Rustem Umjerow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Gespräche sind Teil der Bemühungen der Regierung in Kiew, eine breite internationale Unterstützung für ihre Friedensvorstellungen zu gewinnen.
Von der Leyen: EU kurz vor „historischem Handelsabkommen“ mit Indien
Die EU und Indien ringen bereits seit Jahren um ein Freihandelsabkommen. Nun steht nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Abschluss bevor. „Wir haben noch Arbeit vor uns – aber wir stehen kurz vor einem historischen Handelsabkommen“, sagte sie beim Weltwirtschaftsforum. Dieses würde einen Markt mit zwei Milliarden Menschen schaffen, der dann fast ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmachen würde. „Manche nennen es die Mutter aller Deals“, ergänzte von der Leyen mit Blick auf das geplante Abkommen.
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte der Abschluss der Verhandlungen bereits in der kommenden Woche bei einem EU-Indien-Gipfel in Delhi verkündet werden. Von der Leyen sagte, das Abkommen könne Europa auf einem der am schnellsten wachsenden und dynamischsten Kontinente der Welt einen wichtigen Vorteil verschaffen.
Von der Leyen: Europa muss sich an neue Sicherheitsarchitektur gewöhnen
Die EU-Kommission arbeitet ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen zufolge an einem Paket zur Unterstützung der Sicherheit in der Arktis. „Wir müssen mit allen unseren regionalen Partnern zusammenarbeiten, um unsere gemeinsame Sicherheit zu stärken“, sagt sie in Davos. Die Sicherheit in der Arktis könne nur gemeinsam erreicht werden. Grönland und Dänemark hätten die volle Solidarität der EU, die Souveränität und Integrität ihres Territoriums seien nicht verhandelbar.
