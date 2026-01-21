Im schweizerischen Davos treffen sich Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum jährlichen Weltwirtschaftsforum. Die SZ berichtet live. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen auch Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump verspätet in der Schweiz gelandet – wohl kein Treffen mit Merz in Davos
Rutte lobt Trump in Davos
US-Gouverneure kritisieren Trumps Pläne für Grönland
Tag 2 des Weltwirtschaftsforums: Das steht heute auf dem Programm
„Air Force One“ kehrt auf dem Weg nach Davos um
Julia Bergmann
Trump fordert sofortige Verhandlungen über Kauf Grönlands
US-Präsident Donald Trump fordert sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands. Grönland liege an einem strategisch wichtigen Ort und sei unverteidigt, bekräftigte Trump. Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg gerettet, nun zeige sich das Land undankbar. Ein Kauf durch die USA würde die Sicherheit der Nato erhöhen und sei keine Bedrohung für das Bündnis. Trump betonte, er werde zur Durchsetzung seiner Forderungen "keine Gewalt anwenden". Ihm gehe es bei Grönland auch nicht, wie vielfach behauptet, um den Abbau von Rohstoffen wie Seltene Erden, die Hunderte Meter unter dem Eis lägen.
„Wir wollen nur ein Stück Eis im Gegenzug zum Schutz der Welt.“
Julia Bergmann
Trump: Will „Blutbad“ in der Ukraine beenden
US-Präsident Donald Trump nennt den Krieg in der Ukraine ein Blutbad. „Und das ist, was ich beenden möchte“, betont er. Er werde mit Russlands Präsident Wladimir Putin weiter beraten, noch heute könne er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffen, sagt Trump weiter.
Julia Bergmann
Trump: „Je mehr Windräder ein Land hat, desto schlechter geht es dem Land"
Trump verweist auf die hohen Energiepreise in Deutschland und macht als Übel den Ausbau erneuerbare Energien aus. „Je mehr Windräder ein Land hat, desto schlechter geht es dem Land", behauptet der US-Präsident und verweist auf China, die laut Trump zwar Windräder im großen Stil produzierten, aber selbst nicht verwendeten: „Die dummen Leute kaufen sie – sie benutzen sie aber nicht für sich selber". China bleibe bei Kohle, Öl und Gas. Dem Land gehe es gut, schlussfolgert er. „Sie machen mit dem Verkauf von Windrädern viel Geld. Die sind wirklich erstaunt, dass Leute das noch kaufen." Die Konsequenzen für Länder, die auf regenerative Energien setzten, sei wirtschaftlicher Verfall, so Trump. Wirtschaftswachstum müsse aber ein vereintes Ziel Europas sein. „Wir wollen starke Verbündete, wir wollen, dass Europa stark ist", versichert er.
Nadja Lissok
Trump: Nur die USA können Grönland schützen
Das Thema Grönland leitet Trump mit für seine Verhältnisse freundlichen Worten ein. Er betont die Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Er habe Respekt vor Dänemark und Grönland, bleibt aber offenbar bei seiner Meinung, dass nur die USA die Arktisinsel gegen chinesische und russische Bedrohungen schützen können. „Keine Nation kann Grönland verteidigen – außer wir“, sagt er. Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg beim Kampf gegen Nazi-Deutschland unterstützt und auch Grönland gegen Feinde verteidigt. „Und jetzt sind sie undankbar“, so die Ansicht des US-Präsidenten gegenüber Dänemark. Er bekräftigt seine Besitzansprüche auf Grönland. „Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit“, sagte er. „Ich möchte, dass die USA Grönland bekommen."
Christoph Heinlein
Trump: Der Bundeskanzler macht hervorragende Arbeit
Anders als die USA, in denen energiepolitisch alles bestens laufe - mehr Gas, mehr Öl, auch aus Venezuela, bald auch noch mehr Kernkraft - produziere Deutschland heute weniger Energie als 2017, behauptet Trump vor dem WEF. Das sei allerdings nicht die Schuld des amtierenden Bundeskanzlers, der mache hervorragende Arbeit.
„Er macht hervorragende Arbeit.“Donald Trump vor dem WEF über Friedrich Merz
Die Vorgängerregierung aber, die habe lauter Fehler gemacht, so der US-Präsident weiter. Und dann geht es schon weiter in der Rede, zu den angeblichen Fehlern Großbritanniens.
Nadja Lissok
Trump: Europa geht nicht in die richtige Richtung
US-Präsident spricht über Europa, wie man es von ihm gewohnt ist. „Ich liebe Europa, ich will, dass es Europa gut geht“, sagt Donald Trump. „Aber: Europa geht nicht in die richtige Richtung.“ Schuld seien in seinen Augen die Zuwanderung und die europäische Klimapolitik. Vom Green Deal spricht er als „Green New Scam“.
Julia Bergmann
Trump: USA ist der Wirtschaftsmotor der Welt
Der US-Präsident ergreift auf der Bühne in Davos das Wort und sagt, er habe phänomenale Neuigkeiten mitgebracht. Ein Jahr ist er jetzt wieder im Amt und kündigt eine Art Bilanz an. Das Wachstum in den USA sei explodiert, die Inflation bekämpft, quasi nicht mehr existent, die Einkommen gestiegen, gefährliche Grenzen seien geschlossen worden - der US-Präsident ist voll des Lobes für sich selbst, unabhängig davon, ob die Zahlen so wirklich stimmen. Das Wachstum der Staaten habe allein im vierten Quartal des vergangenen Jahres bei fünf Prozent gelegen behauptet Trump - er verkauft sich in Davos, wie gewohnt, als Präsident der Superlative. Den Erfolg, von dem er spricht, führt er vor allem auch auf seine Zollpolitik zurück. Die Vereinigten Staaten seien der Wirtschaftsmotor der Welt.
Christoph Heinlein
Lange Schlangen vor Trump-Ansprache
In Davos warten die Gipfelteilnehmer gespannt auf die Rede von US-Präsident Donald Trump – und der Ansturm ist gewaltig. Schon gut eine Stunde vor Beginn der für 14.30 Uhr angekündigten Ansprache bildeten sich vor dem Saal lange Schlangen. Hunderte Menschen standen vor dem zentralen Saal an, um einen Platz zu erhaschen. Dabei kam es auch zu Schubsereien und verstärktem Ellenbogeneinsatz, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.
Die Organisatoren betonten, dass nur Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums mit einem bestimmten Zugangsausweis überhaupt Chancen auf einen Platz im Saal hätten. Weitere Säle sollen als Überlauf dienen, dort soll Trumps Rede auf Leinwänden gezeigt werden.
Vor der Rede des US-Präsidenten bilden sich lange Schlangen am Eingang des Saals. Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Dimitri Taube
Trump verspätet in der Schweiz gelandet – wohl kein Treffen mit Merz in Davos
US-Präsident Donald Trump ist nach technischen Problemen an der Air Force One deutlich verspätet in Zürich gelandet. Nach Angaben mitreisender Journalisten gab es auf der Reise über den Atlantik keine weiteren Vorfälle. Nach der Landung will Trump nach Davos reisen, wo er am Nachmittag eine Rede beim Weltwirtschaftsforum hält. Angesetzt war diese ursprünglich für 14.30 Uhr.
Am Rande der Veranstaltung will sich Trump mit Staats- und Regierungschefs sowie Managern treffen – so war es jedenfalls vor der Reise geplant. Ein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhofftes Treffen mit Trump kommt in Davos jedoch voraussichtlich nicht mehr zustande. Grund dafür sei die „verspätete Ankunft des US-Präsidenten“, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa.
Die Besatzung an Bord der Air Force One hatte am späten Dienstagabend (Ortszeit) ein „kleines elektrisches Problem“ festgestellt. Deshalb habe man den Flug vorsichtshalber abgebrochen, teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt mitreisenden Journalisten mit.
Die Regierungsmaschine machte kurz nach dem Start kehrt und flog zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington, D.C. Trump war dann in die kleinere Air Force One, eine Boeing 757, umgestiegen und hatte die Reise in Richtung Schweiz angetreten.
Am Rande der Veranstaltung will sich Trump mit Staats- und Regierungschefs sowie Managern treffen – so war es jedenfalls vor der Reise geplant. Ein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhofftes Treffen mit Trump kommt in Davos jedoch voraussichtlich nicht mehr zustande. Grund dafür sei die „verspätete Ankunft des US-Präsidenten“, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa.
Amelie Schmidt
Rutte lobt Trump in Davos
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos gelobt. „Wir können froh sein, dass er da ist, denn er hat uns in Europa dazu gezwungen, uns zu engagieren (...) und uns mehr um unsere eigene Verteidigung zu kümmern“, sagte Rutte bei einer Podiumsdiskussion. Wegen Trump wurde im Juni eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts, plus 1,5 Prozent für andere verteidigungs- und sicherheitsrelevante Bereiche, beschlossen. „Ich bin fest davon überzeugt: Ohne Donald Trump hätten wir diese Entscheidungen nicht getroffen, und sie sind insbesondere für die europäische und kanadische Seite der Nato von entscheidender Bedeutung, um in der Welt nach dem Kalten Krieg wirklich erwachsen zu werden.“
Zu den Spannungen, die durch die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Übernahme Grönlands ausgelöst wurden, möchte sich Rutte nicht öffentlich äußern. Er arbeite dazu hinter den Kulissen an dem Thema, sagt Rutte. Präsident Trump habe jedoch recht damit, dass mehr getan werden müsse, um die Arktis vor russischem und chinesischem Einfluss zu schützen.
Kurz vor dem Gipfel in Davos veröffentlichte Donald Trump eine Textnachricht, die ihm Mark Rutte im Vertrauen geschickt hatte. Der Nato-Generalsekretär schrieb dem US-Präsidenten unter anderem, dass es unglaublich sei, was er in Syrien gemacht hat. Er wolle in Davos seine Medien-Interaktion dafür nutzen, um Trumps Taten in Syrien, Gaza und in der Ukraine hervorzuheben. Außerdem sei Rutte „entschlossen, einen Weg für Grönland zu finden“. Er endete seine Nachricht mit den Worten: „Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Dein Mark".
Hans von der Hagen
Kanadas Premier Carney: Man muss die Realität beim Namen nennen
Mit einer bemerkenswerten Rede hat der kanadische Premier Mark Carney für Aufmerksamkeit gesorgt. Der finnische Präsident Alexander Stubb lobte, Carney habe die beste Rede des Treffens gehalten. Er habe sowohl kanadische Werte betont, als auch die tiefgreifenden aktuellen Veränderungen in der Welt hervorragend eingeordnet, sagte Stubb.
Carney hatte am Vortag gesagt, das US-geführte globale Regierungssystem erlebe derzeit einen Bruch, der durch die Konkurrenz der Großmächte und eine schwindende regelbasierte Ordnung gekennzeichnet sei. Die bisherige Weltordnung sei eine angenehme Fiktion gewesen. Er nannte US-Präsident Trump nicht beim Namen, obschon dieser zuletzt erneut deutlich gemacht hatte, dass er Kanada zum Teil der Vereinigten Staaten machen wolle.
Carney sagte, dass Kanada von der alten regelbasierten internationalen Ordnung profitiert habe, auch von der „amerikanischen Hegemonie“, die unter anderem zu freien Seewegen, einem stabilen Finanzsystem und kollektiver Sicherheit beigetragen habe.
Eine neue Realität habe sich etabliert, sagte Carney. Jetzt werde die Realität deutlich: Die Geopolitik der Großmächte unterliege keinen Beschränkungen mehr. Es sei darum auch nicht sinnvoll, sich auf eine regelbasierte internationale Ordnung zu berufen – sie funktioniere nicht wie versprochen. Die Mächtigen verfolgten ihre Interessen und setzten die Wirtschaft dabei als Druckmittel ein. Der Regierungschef warnte zugleich vor Beschwichtigungsversuchen. Länder wie Kanada könnten nicht länger hoffen, dass Anpassung Sicherheit schafft. „Die Frage für mittelgroße Mächte wie Kanada ist nicht, ob wir uns an diese neue Realität anpassen sollen. Wir müssen. Die Frage ist, ob wir uns anpassen, indem wir einfach höhere Mauern bauen – oder ob wir etwas Ambitionierteres tun können.“
Amelie Schmidt
Baerbock betont die Souveränität der Grönländer und sorgt sich um die UN
Im Grönland-Konflikt der USA mit Europa hat die Präsidentin der UN-Vollversammlung , Annalena Baerbock, beim Weltwirtschaftsforum in Davos an die Souveränität der Einwohner der größten Insel der Welt erinnert. Zwar gebe es unterschiedliche geopolitische Interessen und Sicherheitsbedenken, daraus lasse sich jedoch in keiner Weise ableiten, dass die Grönländer nicht zu Grönland gehörten oder nicht Bürger des Königreichs Dänemark seien. „Als EU-Bürger und Nato-Mitglieder genießen sie dieselben souveränen Rechte wie alle anderen Menschen auf der Erde“, ergänzt Baerbock.
Zudem macht sich die Präsidentin der UN-Vollversammlung Sorgen um die Zukunft der Vereinten Nationen. „Die UN steht nicht nur unter Druck, sondern wird regelrecht angegriffen“, sagte Baerbock in Davos. Seit Jahresbeginn werde immer klarer, dass nicht mehr alle Mitglieder „an einem Strang ziehen“. Sie erinnerte daran, dass alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bei der Generalversammlung jeweils einen Sitz und eine Stimme hätten - „unabhängig von Reichtum oder Macht“. Die Gründer der UN seien sich darüber bewusst gewesen, dass es in einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gelte, Chaos und Krieg gebe. „Die UN-Charta ist die gemeinsame Lebensversicherung der Welt“, betonte Baerbock.
Dimitri Taube
US-Gouverneure kritisieren Trumps Pläne für Grönland
Mehrere US-Gouverneure haben sich besorgt über Donald Trumps Besitzansprüche auf Grönland gezeigt. „Das Grönland-Vorgehen des Präsidenten ist total bescheuert“, sagte der demokratische Gouverneur des Bundesstaates Kentucky, Andy Beshear, beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Innerhalb eines Jahres habe Präsident Trump die USA vom Anführer der freien Welt zum „Rüpel auf dem Schulhof“ gemacht. Die US-Amerikaner seien gegen eine Übernahme Grönlands.
Gretchen Whitmer, demokratische Gouverneurin des Bundesstaates Michigan, zeigte sich über den außenpolitischen Kurs der Vereinigten Staaten ebenfalls besorgt. „Wir sind erst im ersten Jahr einer vierjährigen Amtszeit, und das Ausmaß des angerichteten Schadens wird uns noch sehr lange belasten“, sagte sie.
Auch der republikanische Gouverneur des Bundesstaates Oklahoma, Kevin Stitt, gab zu: „Die Sache mit Grönland ist schon etwas seltsam, denn wir können ja bereits Militärbasen auf Grönland errichten.“
Julia Bergmann
Industriemanager Kaeser warnt vor Schaden für Weltwirtschaft
Der Aufsichtsratschef des Energietechnikkonzerns Siemens Energy, Joe Kaeser, hat vor den Folgen der globalen Handelsspannungen gewarnt. Diese beschädigten die Weltwirtschaft, sagte Kaeser am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Er kündigte an, dass Siemens-Energy-Chef Christian Bruch später an einem Treffen von Unternehmenschefs mit US-Präsident Donald Trump teilnehmen werde. Dieser hat seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, mit Zöllen belegt.
Siemens Energy sei davon nicht besonders betroffen, sagte Kaeser. Für die Europäische Union sei die Situation aber womöglich ein Weckruf, den sie brauche. Die USA seien in vielerlei Hinsicht ein sehr wichtiger Markt. Dies gelte unter anderem für die Innovationskraft, die Geschwindigkeit und Technologien im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Datenzentren.
Julia Daniel
Tag 2 des Weltwirtschaftsforums: Das steht heute auf dem Programm
Nach einer kurzen Unterbrechung wegen eines „kleinen elektrischen Problems“ am Regierungsflieger Air Force One ist US-Präsident Donald Trump nun auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Trump konnte seine Reise mit einem kleineren Flugzeug antreten, das laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters kurz nach Mitternacht von der Joint Base Andrews nahe Washington, D.C., startete.
Trump sollte planmäßig um 14.10 Uhr in Davos begrüßt werden – ob der Zeitplan angesichts der Flugunterbrechung eingehalten werden kann, ist allerdings unklar. Die Rede des US-Präsidenten ist für 14.30 Uhr geplant. Am späteren Nachmittag will sich Trump zuerst mit anderen hochrangigen Politikern, dann mit Wirtschaftsvertretern treffen. Mit welchen Politikern er sich treffen wird, ist nicht bekannt.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz reist heute zum Weltwirtschaftsforum. Er würde sich dort gern mit Trump treffen – auch um die jüngst angekündigten Strafzölle wegen der Grönland-Erkundungsmission zu besprechen und das „Problem gemeinsam zu lösen“, wie Merz sagte.
Bereits am Vormittag soll der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sprechen. Zudem gibt es am Vormittag eine Veranstaltung mit Nvidia-Chef Jensen Huang. Am Nachmittag ist eine Veranstaltung mit dem palästinensischen Premier Mohammad Mustafa geplant. Am Abend soll der argentinische Regierungschef Javier Milei eine Rede halten.
