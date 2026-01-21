Rutte lobt Trump in Davos

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos gelobt. „Wir können froh sein, dass er da ist, denn er hat uns in Europa dazu gezwungen, uns zu engagieren (...) und uns mehr um unsere eigene Verteidigung zu kümmern“, sagte Rutte bei einer Podiumsdiskussion. Wegen Trump wurde im Juni eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts, plus 1,5 Prozent für andere verteidigungs- und sicherheitsrelevante Bereiche, beschlossen. „Ich bin fest davon überzeugt: Ohne Donald Trump hätten wir diese Entscheidungen nicht getroffen, und sie sind insbesondere für die europäische und kanadische Seite der Nato von entscheidender Bedeutung, um in der Welt nach dem Kalten Krieg wirklich erwachsen zu werden.“



Zu den Spannungen, die durch die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Übernahme Grönlands ausgelöst wurden, möchte sich Rutte nicht öffentlich äußern. Er arbeite dazu hinter den Kulissen an dem Thema, sagt Rutte. Präsident Trump habe jedoch recht damit, dass mehr getan werden müsse, um die Arktis ‍vor russischem und chinesischem Einfluss zu schützen.



Kurz vor dem Gipfel in Davos veröffentlichte Donald Trump eine Textnachricht, die ihm Mark Rutte im Vertrauen geschickt hatte. Der Nato-Generalsekretär schrieb dem US-Präsidenten unter anderem, dass es unglaublich sei, was er in Syrien gemacht hat. Er wolle in Davos seine Medien-Interaktion dafür nutzen, um Trumps Taten in Syrien, Gaza und in der Ukraine hervorzuheben. Außerdem sei Rutte „entschlossen, einen Weg für Grönland zu finden“. Er endete seine Nachricht mit den Worten: „Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Dein Mark".