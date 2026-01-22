Trump: Treffen mit Selenskij lief sehr gut

US-Präsident Donald Trump zeigt sich zufrieden mit dem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij. Die Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin laute, dass der Krieg enden müsse, sagt Trump in Davos. Eine Stellungnahme der Regierung in Kiew liegt zunächst nicht vor. Nach Angaben des US-Präsidialamts dauerte das Gespräch etwa eine Stunde. Selenskij war an diesem Donnerstag in die Schweiz gereist, Trump befand sich schon seit Mittwoch in Davos. Selenskij soll auch auf dem Forum sprechen.



Trump hatte am Mittwoch in Davos gesagt, er glaube, dass Selenskij einen Deal machen wolle. „Ich denke, ich kann sagen, dass wir einigermaßen nah dran sind.“ Der Republikaner wiederholte seine Forderung, dass der seit fast vier Jahren andauernde Ukraine-Krieg enden müsse. Putin und Selenskij wären dumm, wenn sie sich nicht auf einen Deal einließen, sagte er. Eine Reise Selenskijs nach Davos war lange Zeit unsicher gewesen. Er hatte noch am Dienstag gesagt, dass er wegen der andauernden russischen Angriffe aus der Luft viel im eigenen Land zu tun habe. Deswegen werde er nur in die Schweiz reisen, wenn es ein unterschriftsreifes Dokument gebe oder weitere Hilfszusagen etwa zur Lieferung von Flugabwehrwaffen.



Neben dem Treffen von Trump und Selenskij in Davos gehen die Bemühungen um ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am Donnerstagabend in Moskau weiter. Dort soll der US-Unterhändler Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen.