Überall Polizisten und eine Willkommensbotschaft für Trump

Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens: Es sind Polizisten aus der ganzen Schweiz im Einsatz, unterstützt werden sie von bis zu 5000 Soldaten der Armee. Im Zentrum von Davos zeigen große Gruppen von Polizisten Präsenz. In den Seitenstraßen warten oft ganze Mannschaftsbusse auf einen möglichen Einsatz. Die Zufahrt zum Kongresszentrum wird mit Betonblöcken und Wachtürmen gesichert. Auf den Dächern sieht man Scharfschützen.





Die Kontrollen beginnen bereits bei der Zufahrt in den Ort, zum Beispiel am Hotel Alpengold, in dem der für Mittwoch angekündigte US-Präsident Donald Trump wahrscheinlich übernachten wird. Manche erkennen in dem Bau einen Tannenzapfen. Wegen seiner Form und Farbe wird das Hotel aber von vielen nur als goldenes Ei bezeichnet. Groß und goldfarben – das passt in jedem Fall zu dem von Trump bevorzugten Stil. Wer keinen Kongressausweis hat, wird von den Polizisten allerdings nicht einmal auf die Straße zu dem Hotel gelassen. An der Kreuzung kontrolliert ein Dutzend Beamte mit Hunden jedes Fahrzeug, das nach Davos weiterfahren möchte.