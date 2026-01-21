Im schweizerischen Davos treffen sich Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum jährlichen Weltwirtschaftsforum. Die SZ berichtet live. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen auch Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump über Schweizer Präsidentin: Hat mich auf die Palme gebracht
Trump: Will „Blutbad“ in der Ukraine beenden
Trump fordert sofortige Verhandlungen über Kauf Grönlands
Trump: Nur die USA können Grönland schützen
Trump: Der Bundeskanzler macht hervorragende Arbeit
Philipp Saul
Milei lobt Kapitalismus als „das einzige gerechte Wirtschaftssystem“
Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei hat in Davos ein Plädoyer für einen weitgehend unregulierten Kapitalismus gehalten. „Der Kapitalismus ist nicht nur produktiv, sondern das einzige gerechte Wirtschaftssystem“, sagte er. „Jeder Eingriff in den Markt ist eine Verletzung des Rechts auf Eigentum und damit ungerecht.“
Der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Universitätsdozent zitierte in seiner Rede im Stile einer Vorlesung liberale Ökonomen wie Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto und Hans-Hermann Hoppe und kritisierte jeglichen Versuch, den freien Markt einzuhegen. „Regulation tötet Wachstum“, sagte er.
Milei hat der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas ein radikales Sparprogramm verordnet. Er senkte Subventionen auf Gas, Elektrizität und den öffentlichen Nahverkehr, entließ Tausende Staatsbedienstete und legte öffentliche Bauvorhaben auf Eis. Dadurch gelang es ihm, den Staatshaushalt auszugleichen und die Inflation deutlich zu senken. Viele Argentinier leiden allerdings unter dem Sparkurs der Regierung. Sozialarbeiter berichten, die Armut habe sich in Mileis Amtszeit verschärft.
Julia Bergmann
Trump über Schweizer Präsidentin: Hat mich auf die Palme gebracht
US-Präsident Donald Trump hat die zunächst hohen US-Zölle auf Schweizer Exporte mit Ärger über das Verhalten der damaligen Präsidentin Karin Keller-Sutter begründet. Er identifizierte sie fälschlich als Ministerpräsidentin, gab aber den Inhalt eines Gesprächs mit Keller-Sutter wieder, über das auch die Schweizer berichtet hatten.
Er habe nur 35 Prozent Zölle verhängen wollen, aber das Gespräch sei nicht gut gelaufen. Sie habe sich ständig wiederholt und nicht zugehört. „Sie hat mich auf die Palme gebracht“, sagte Trump. Er habe das Gespräch beendet und 39 Prozent verhängt. Die Schweiz sei nur auf Kosten der USA so wohlhabend geworden, behauptete Trump. Er sprach über das Handelsdefizit von mehr als 40 Milliarden Dollar so, als handele es sich um einen Gewinn der Schweiz in einem gegenseitigen Geschäft.
Die 39 Prozent Zölle sind inzwischen vom Tisch. Im November haben die Schweizer im Gegenzug für Investitionsversprechen einen Deal bekommen wie die EU, 15 Prozent. Die Vereinbarung dazu muss noch ausgearbeitet werden. Inzwischen ist Guy Parmelin Präsident.
Christoph Heinlein
„Die ganze Welt nutzt die USA aus.“Donald Trump beim WEF
Julia Bergmann
Trump: Will „Blutbad“ in der Ukraine beenden
US-Präsident Donald Trump nennt den Krieg in der Ukraine ein Blutbad. „Und das ist, was ich beenden möchte“, betont er. Er werde mit Russlands Präsident Wladimir Putin weiter beraten, noch heute könne er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffen.
„Was bekommen die Vereinigten Staaten für all diese Arbeit, dieses Geld, außer Tod, Zerstörung und riesige Geldsummen für Menschen, die nicht anerkennen, was wir tun“, sagt Trump. Nato und Europa müssten sich um die Ukraine kümmern. „Die USA sind weit entfernt. Wir haben einen großen, schönen Ozean, der uns davon trennt. Wir haben damit nichts zu tun“, sagte er.
Er arbeite nur wegen der Menschen an einem Kriegsende in der Ukraine, sagt Trump. „Sie sind jung. Junge Menschen wie Ihr. (...) Sie ziehen in den Krieg, ihre Eltern sind so stolz.“ Zwei Wochen später seien sie tot. Nur deshalb wolle er den Krieg beenden. „Aber indem ich das tue, helfe ich Europa, ich helfe der Nato.“
Julia Bergmann
Trump fordert sofortige Verhandlungen über Kauf Grönlands
US-Präsident Donald Trump fordert sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands. Grönland liege an einem strategisch wichtigen Ort und sei unverteidigt, bekräftigte Trump. Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg gerettet, nun zeige sich das Land undankbar. Ein Kauf durch die USA würde die Sicherheit der Nato erhöhen und sei keine Bedrohung für das Bündnis. Trump betonte, er werde zur Durchsetzung seiner Forderungen „keine Gewalt anwenden“. Ihm gehe es bei Grönland auch nicht, wie vielfach behauptet, um den Abbau von Rohstoffen wie Seltene Erden, die Hunderte Meter unter dem Eis lägen.
„Wir wollen nur ein Stück Eis im Gegenzug zum Schutz der Welt.“
Vielmehr gehe es ausschließlich um Sicherheit. Trump will in Grönland einen Schutzschild zur Verteidigung Nordamerikas errichten. Man werde dort den größten „Golden Dome“ errichten, den es je gegeben habe, sagte der Republikaner in Davos.
Julia Bergmann
Trump: „Je mehr Windräder ein Land hat, desto schlechter geht es dem Land"
Trump verweist auf die hohen Energiepreise in Deutschland und macht als Übel den Ausbau erneuerbare Energien aus. „Je mehr Windräder ein Land hat, desto schlechter geht es dem Land", behauptet der US-Präsident und verweist auf China, die laut Trump zwar Windräder im großen Stil produzierten, aber selbst nicht verwendeten: „Die dummen Leute kaufen sie – sie benutzen sie aber nicht für sich selber". China bleibe bei Kohle, Öl und Gas. Dem Land gehe es gut, schlussfolgert er. „Sie machen mit dem Verkauf von Windrädern viel Geld. Die sind wirklich erstaunt, dass Leute das noch kaufen." Die Konsequenzen für Länder, die auf regenerative Energien setzten, sei wirtschaftlicher Verfall, so Trump. Wirtschaftswachstum müsse aber ein vereintes Ziel Europas sein. „Wir wollen starke Verbündete, wir wollen, dass Europa stark ist", versichert er.
Nadja Lissok
Trump: Nur die USA können Grönland schützen
Das Thema Grönland leitet Trump mit für seine Verhältnisse freundlichen Worten ein. Er betont die Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Er habe Respekt vor Dänemark und Grönland, bleibt aber offenbar bei seiner Meinung, dass nur die USA die Arktisinsel gegen chinesische und russische Bedrohungen schützen können. „Keine Nation kann Grönland verteidigen – außer wir“, sagt er. Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg beim Kampf gegen Nazi-Deutschland unterstützt und auch Grönland gegen Feinde verteidigt. „Und jetzt sind sie undankbar“, so die Ansicht des US-Präsidenten gegenüber Dänemark. Er bekräftigt seine Besitzansprüche auf Grönland. „Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit“, sagte er. „Ich möchte, dass die USA Grönland bekommen."
Christoph Heinlein
Trump: Der Bundeskanzler macht hervorragende Arbeit
Anders als die USA, in denen energiepolitisch alles bestens laufe - mehr Gas, mehr Öl, auch aus Venezuela, bald auch noch mehr Kernkraft - produziere Deutschland heute weniger Energie als 2017, behauptet Trump vor dem WEF. Das sei allerdings nicht die Schuld des amtierenden Bundeskanzlers, der mache hervorragende Arbeit.
„Er macht hervorragende Arbeit.“Donald Trump vor dem WEF über Friedrich Merz
Die Vorgängerregierung aber, die habe lauter Fehler gemacht, so der US-Präsident weiter. Und dann geht es schon weiter in der Rede, zu den angeblichen Fehlern Großbritanniens.
Nadja Lissok
Trump: Europa geht nicht in die richtige Richtung
US-Präsident spricht über Europa, wie man es von ihm gewohnt ist. „Ich liebe Europa, ich will, dass es Europa gut geht“, sagt Donald Trump. „Aber: Europa geht nicht in die richtige Richtung.“ Schuld seien in seinen Augen die Zuwanderung und die europäische Klimapolitik. Vom Green Deal spricht er als „Green New Scam“.
Julia Bergmann
Trump: USA ist der Wirtschaftsmotor der Welt
Der US-Präsident ergreift auf der Bühne in Davos das Wort und sagt, er habe phänomenale Neuigkeiten mitgebracht. Ein Jahr ist er jetzt wieder im Amt und kündigt eine Art Bilanz an. Das Wachstum in den USA sei explodiert, die Inflation bekämpft, quasi nicht mehr existent, die Einkommen gestiegen, gefährliche Grenzen seien geschlossen worden - der US-Präsident ist voll des Lobes für sich selbst, unabhängig davon, ob die Zahlen so wirklich stimmen. Das Wachstum der Staaten habe allein im vierten Quartal des vergangenen Jahres bei fünf Prozent gelegen behauptet Trump - er verkauft sich in Davos, wie gewohnt, als Präsident der Superlative. Den Erfolg, von dem er spricht, führt er vor allem auch auf seine Zollpolitik zurück. Die Vereinigten Staaten seien der Wirtschaftsmotor der Welt.
Christoph Heinlein
Lange Schlangen vor Trump-Ansprache
In Davos warten die Gipfelteilnehmer gespannt auf die Rede von US-Präsident Donald Trump – und der Ansturm ist gewaltig. Schon gut eine Stunde vor Beginn der für 14.30 Uhr angekündigten Ansprache bildeten sich vor dem Saal lange Schlangen. Hunderte Menschen standen vor dem zentralen Saal an, um einen Platz zu erhaschen. Dabei kam es auch zu Schubsereien und verstärktem Ellenbogeneinsatz, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.
Die Organisatoren betonten, dass nur Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums mit einem bestimmten Zugangsausweis überhaupt Chancen auf einen Platz im Saal hätten. Weitere Säle sollen als Überlauf dienen, dort soll Trumps Rede auf Leinwänden gezeigt werden.
Vor der Rede des US-Präsidenten bilden sich lange Schlangen am Eingang des Saals. Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Dimitri Taube
Trump verspätet in der Schweiz gelandet – wohl kein Treffen mit Merz in Davos
US-Präsident Donald Trump ist nach technischen Problemen an der Air Force One deutlich verspätet in Zürich gelandet. Nach Angaben mitreisender Journalisten gab es auf der Reise über den Atlantik keine weiteren Vorfälle. Nach der Landung will Trump nach Davos reisen, wo er am Nachmittag eine Rede beim Weltwirtschaftsforum hält. Angesetzt war diese ursprünglich für 14.30 Uhr.
Am Rande der Veranstaltung will sich Trump mit Staats- und Regierungschefs sowie Managern treffen – so war es jedenfalls vor der Reise geplant. Ein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhofftes Treffen mit Trump kommt in Davos jedoch voraussichtlich nicht mehr zustande. Grund dafür sei die „verspätete Ankunft des US-Präsidenten“, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa.
Die Besatzung an Bord der Air Force One hatte am späten Dienstagabend (Ortszeit) ein „kleines elektrisches Problem“ festgestellt. Deshalb habe man den Flug vorsichtshalber abgebrochen, teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt mitreisenden Journalisten mit.
Die Regierungsmaschine machte kurz nach dem Start kehrt und flog zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington, D.C. Trump war dann in die kleinere Air Force One, eine Boeing 757, umgestiegen und hatte die Reise in Richtung Schweiz angetreten.
Amelie Schmidt
Rutte lobt Trump in Davos
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos gelobt. „Wir können froh sein, dass er da ist, denn er hat uns in Europa dazu gezwungen, uns zu engagieren (...) und uns mehr um unsere eigene Verteidigung zu kümmern“, sagte Rutte bei einer Podiumsdiskussion. Wegen Trump wurde im Juni eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts, plus 1,5 Prozent für andere verteidigungs- und sicherheitsrelevante Bereiche, beschlossen. „Ich bin fest davon überzeugt: Ohne Donald Trump hätten wir diese Entscheidungen nicht getroffen, und sie sind insbesondere für die europäische und kanadische Seite der Nato von entscheidender Bedeutung, um in der Welt nach dem Kalten Krieg wirklich erwachsen zu werden.“
Zu den Spannungen, die durch die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Übernahme Grönlands ausgelöst wurden, möchte sich Rutte nicht öffentlich äußern. Er arbeite dazu hinter den Kulissen an dem Thema, sagt Rutte. Präsident Trump habe jedoch recht damit, dass mehr getan werden müsse, um die Arktis vor russischem und chinesischem Einfluss zu schützen.
Kurz vor dem Gipfel in Davos veröffentlichte Donald Trump eine Textnachricht, die ihm Mark Rutte im Vertrauen geschickt hatte. Der Nato-Generalsekretär schrieb dem US-Präsidenten unter anderem, dass es unglaublich sei, was er in Syrien gemacht hat. Er wolle in Davos seine Medien-Interaktion dafür nutzen, um Trumps Taten in Syrien, Gaza und in der Ukraine hervorzuheben. Außerdem sei Rutte „entschlossen, einen Weg für Grönland zu finden“. Er endete seine Nachricht mit den Worten: „Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Dein Mark".
Hans von der Hagen
Kanadas Premier Carney: Nostalgie ist keine Strategie
Mit einer bemerkenswerten Rede hat der kanadische Premier Mark Carney für Aufmerksamkeit gesorgt. Der finnische Präsident Alexander Stubb lobte, Carney habe die beste Rede des Treffens gehalten. Er habe sowohl kanadische Werte betont, als auch die tiefgreifenden aktuellen Veränderungen in der Welt hervorragend eingeordnet, sagte Stubb.
Carney hatte am Vortag gesagt, das US-geführte globale Regierungssystem erlebe derzeit einen Bruch, der durch die Konkurrenz der Großmächte und eine schwindende regelbasierte Ordnung gekennzeichnet sei. Die bisherige Weltordnung sei eine angenehme Fiktion gewesen. Er nannte US-Präsident Trump nicht beim Namen, obschon dieser zuletzt erneut deutlich gemacht hatte, dass er Kanada zum Teil der Vereinigten Staaten machen wolle.
Carney sagte, dass Kanada von der alten regelbasierten internationalen Ordnung profitiert habe, auch von der „amerikanischen Hegemonie“, die unter anderem zu freien Seewegen, einem stabilen Finanzsystem und kollektiver Sicherheit beigetragen habe.
Eine neue Realität habe sich etabliert, sagte Carney. Jetzt werde die Realität deutlich: Die Geopolitik der Großmächte unterliege keinen Beschränkungen mehr. Es sei darum auch nicht sinnvoll, sich auf eine regelbasierte internationale Ordnung zu berufen – sie funktioniere nicht wie versprochen. Die Mächtigen verfolgten ihre Interessen und setzten die Wirtschaft dabei als Druckmittel ein. Der Regierungschef warnte zugleich vor Beschwichtigungsversuchen. Länder wie Kanada könnten nicht länger hoffen, dass Anpassung Sicherheit schafft. „Die Frage für mittelgroße Mächte wie Kanada ist nicht, ob wir uns an diese neue Realität anpassen sollen. Wir müssen. Die Frage ist, ob wir uns anpassen, indem wir einfach höhere Mauern bauen – oder ob wir etwas Ambitionierteres tun können.“ Nostalgie sei jedenfalls keine Strategie.
Amelie Schmidt
Baerbock betont die Souveränität der Grönländer und sorgt sich um die UN
Im Grönland-Konflikt der USA mit Europa hat die Präsidentin der UN-Vollversammlung , Annalena Baerbock, beim Weltwirtschaftsforum in Davos an die Souveränität der Einwohner der größten Insel der Welt erinnert. Zwar gebe es unterschiedliche geopolitische Interessen und Sicherheitsbedenken, daraus lasse sich jedoch in keiner Weise ableiten, dass die Grönländer nicht zu Grönland gehörten oder nicht Bürger des Königreichs Dänemark seien. „Als EU-Bürger und Nato-Mitglieder genießen sie dieselben souveränen Rechte wie alle anderen Menschen auf der Erde“, ergänzt Baerbock.
Zudem macht sich die Präsidentin der UN-Vollversammlung Sorgen um die Zukunft der Vereinten Nationen. „Die UN steht nicht nur unter Druck, sondern wird regelrecht angegriffen“, sagte Baerbock in Davos. Seit Jahresbeginn werde immer klarer, dass nicht mehr alle Mitglieder „an einem Strang ziehen“. Sie erinnerte daran, dass alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bei der Generalversammlung jeweils einen Sitz und eine Stimme hätten - „unabhängig von Reichtum oder Macht“. Die Gründer der UN seien sich darüber bewusst gewesen, dass es in einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gelte, Chaos und Krieg gebe. „Die UN-Charta ist die gemeinsame Lebensversicherung der Welt“, betonte Baerbock.
