Im schweizerischen Davos treffen sich Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum jährlichen Weltwirtschaftsforum. Die SZ berichtet live. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen auch Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: „ Eine Welt, in der nur Stärke zählt, ist ein gefährlicher Ort“
Merz hält Rede in Davos
Milei lobt Kapitalismus als „das einzige gerechte Wirtschaftssystem“
Trump über Schweizer Präsidentin: Hat mich auf die Palme gebracht
Trump: Will „Blutbad“ in der Ukraine beenden
Nadja Lissok
Merz' Vorschlag für Europa
Der Bundeskanzler bringt die Kritik an der europäischen Bürokratie ebenfalls in seiner Davos-Rede unter. Er habe gemeinsam mit Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni einen Vorschlag gemacht, um die „Überregulierung“ in der EU deutlich zu reduzieren. Er spricht von einer „Bremse für die Bürokratie“.
Nadja Lissok
Merz bedauert Entscheidung des EU-Parlaments zu Mercosur
Isolationismus und Protektionismus hätten in Europa keinen Platz, sagt Bundeskanzler Merz. Europa müsse der Gegenpol zu staatlich geförderten, unfairen Handelspraktiken, Rohstoffprotektionismus und willkürlichen Zöllen sein. „Zölle müssen durch Regeln ersetzt werden und diese Regeln müssen von allen Handelspartnern respektiert werden“, sagt Merz. Ein Fortschritt sei hier das Mercosur-Abkommen, dass das EU-Parlament gestern noch einmal zur Prüfung an den Europäischen Gerichtshof gewiesen hat. „Ich bedauere zutiefst, dass das Europäische Parlament ein weiteres Hindernis aufgetan hat", sagt der Kanzler. Er sei aber dafür, es trotzdem vorläufig umzusetzen.
Nadja Lissok
Merz nennt deutsche Regierungsziele
Deutschland müsse die wirtschaftliche Stärke unter seiner Führung wiederaufbauen und außerdem seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen, sagt der Bundeskanzler. Das seien für ihn zwei Seiten der derselben Medaille. Die Verteidigung funktioniere nur, „wenn wir als eine Europäische Union zusammenarbeiten“. Deutschland verpflichte sich, eine besondere Verantwortung zu übernehmen.
Julia Bergmann
"Autokratien mögen Untertanen haben, Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde"
Merz betont, Europa müsse, in der neuen Ära der großen Mächte, resolut und souverän zusammenstehen und dürfe die Nato nicht aufgeben. "Europa weiß, wie wertvoll eine gute transatlantische Beziehung ist. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies der stärkste Wettbewerbsvorteil der Vereinigten Staaten im Zeitalter der Großmächte sein kann."
Merz appelliert: Lassen sie uns besonnen und mutig auf unsere eigenen Stärken setzen. Investitionen in die eigene Sicherheit und die Arbeit daran, dass die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig wird soweit Zusammenhalt in Europa werde helfen, den Zumutungen der neuen Zeit zu trotzen. "Autokratien mögen Untertanen haben, Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde."
Julia Bergmann
„Jede Androhung, europäisches Territorium durch Gewalt einzunehmen, wäre inakzeptabel“
Merz betont, er begrüße, dass die Vereinigten Staaten die Bedrohung der Arktis durch Russland ernst nehmen. „Wir teilen die Auffassung, dass wir als europäische Nato-Partner mehr tun müssen, um den hohen Norden schützen.“ Deutschland tue das im Rahmen seiner Nato-Mitgliedschaft, Merz kündigt aber auch an, dass es künftig noch mehr tun werde.
Der Kanzler versichert: „Dänemark und die Menschen auf Grönland können mit unserer Solidarität rechnen. Wir werden Grönland vor der Bedrohung durch Russland schützen.“ Mit Blick auf Trumps Annexionsphantasien betont Merz: „Jede Androhung, europäisches Territorium durch Gewalt einzunehmen, wäre inakzeptabel.“ Neue Zölle würden das Fundament der transatlantischen Beziehungen unterminieren. Merz begrüße deshalb die neusten Äußerungen des US-Präsidenten, dass es keine Zölle gegen Europa geben werde.
Julia Bergmann
Merz: „Eine Welt, in der nur Stärke zählt, ist ein gefährlicher Ort“
„Eine neue Ära hat begonnen“, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz beim Weltwirtschaftsforum in Davos und verweist zunächst auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dann auf die Stärke Chinas und Washingtons veränderte Außenpolitik. Das Fundament der Weltordnung sei erschüttert, aber „wir sind dieser neuen Weltordnung nicht ausgeliefert“, sagt er. Europa könne die Zukunft mitgestalten, dazu müsse es sich aber der harschen Realität stellen.
Merz verweist auf die Rede des kanadischen Ministerpräsidenten am Dienstag und stimmt dessen Aussage zu, dass sich der Westen nicht länger auf die Kraft der eigenen Werte verlassen dürfe, sondern den Wert seiner Macht erkennen müsse. „Unsere Macht stützt sich auf drei Säulen: unsere Sicherheit, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Geschlossenheit“, betont der Kanzler.
Europa müsse massiv in die Fähigkeit investieren, sich selbst zu verteidigen und: „Wir müssen wir unsere Wirtschaft schnellstmöglich wettbewerbsfähig machen“. An beiden Punkten werde bereits gearbeitet. Darüber hinaus sieht Merz es als notwendig an, dass Europa und gleich gesinnte Partner künftig enger zusammenstehen.
Merz betont: „Eine Welt, in der nur Stärke zählt, ist ein gefährlicher Ort“. Die größte Stärke Europas und seiner Partner sei nach wie vor die Fähigkeit, Partnerschaften und Allianzen auf Augenhöhe aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruhen.
Julia Daniel
Merz hält Rede in Davos
Vor der Rede des Bundeskanzlers beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat US-Präsident Donald Trump den Konflikt um Grönland überraschend entschärft. Nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Rande des Spitzentreffens in den Schweizer Bergen nahm er seine Drohung, Strafzölle gegen Deutschland und andere europäische Länder zu verhängen, am Mittwochabend zurück. Damit haben sich auch die Vorzeichen für die Rede von Kanzler Friedrich Merz verändert, der um 9.30 Uhr aufs Podium treten soll.
Erwartet wird neben dem Werben für Deutschland als Investitionsstandort auch eine klare Positionierung zum Thema Grönland. Der Kanzler dürfte darüber hinaus grundsätzliche Bemerkungen zum Zustand der transatlantischen Beziehungen machen und auf eine regelbasierte Weltordnung pochen.
Philipp Saul
Milei lobt Kapitalismus als „das einzige gerechte Wirtschaftssystem“
Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei hat in Davos ein Plädoyer für einen weitgehend unregulierten Kapitalismus gehalten. „Der Kapitalismus ist nicht nur produktiv, sondern das einzige gerechte Wirtschaftssystem“, sagte er. „Jeder Eingriff in den Markt ist eine Verletzung des Rechts auf Eigentum und damit ungerecht.“
Der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Universitätsdozent zitierte in seiner Rede im Stile einer Vorlesung liberale Ökonomen wie Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto und Hans-Hermann Hoppe und kritisierte jeglichen Versuch, den freien Markt einzuhegen. „Regulation tötet Wachstum“, sagte er.
Milei hat der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas ein radikales Sparprogramm verordnet. Er senkte Subventionen auf Gas, Elektrizität und den öffentlichen Nahverkehr, entließ Tausende Staatsbedienstete und legte öffentliche Bauvorhaben auf Eis. Dadurch gelang es ihm, den Staatshaushalt auszugleichen und die Inflation deutlich zu senken. Viele Argentinier leiden allerdings unter dem Sparkurs der Regierung. Sozialarbeiter berichten, die Armut habe sich in Mileis Amtszeit verschärft.
Julia Bergmann
Trump über Schweizer Präsidentin: Hat mich auf die Palme gebracht
US-Präsident Donald Trump hat die zunächst hohen US-Zölle auf Schweizer Exporte mit Ärger über das Verhalten der damaligen Präsidentin Karin Keller-Sutter begründet. Er identifizierte sie fälschlich als Ministerpräsidentin, gab aber den Inhalt eines Gesprächs mit Keller-Sutter wieder, über das auch die Schweizer berichtet hatten.
Er habe nur 35 Prozent Zölle verhängen wollen, aber das Gespräch sei nicht gut gelaufen. Sie habe sich ständig wiederholt und nicht zugehört. „Sie hat mich auf die Palme gebracht“, sagte Trump. Er habe das Gespräch beendet und 39 Prozent verhängt. Die Schweiz sei nur auf Kosten der USA so wohlhabend geworden, behauptete Trump. Er sprach über das Handelsdefizit von mehr als 40 Milliarden Dollar so, als handele es sich um einen Gewinn der Schweiz in einem gegenseitigen Geschäft.
Die 39 Prozent Zölle sind inzwischen vom Tisch. Im November haben die Schweizer im Gegenzug für Investitionsversprechen einen Deal bekommen wie die EU, 15 Prozent. Die Vereinbarung dazu muss noch ausgearbeitet werden. Inzwischen ist Guy Parmelin Präsident.
Christoph Heinlein
„Die ganze Welt nutzt die USA aus.“Donald Trump beim WEF
Julia Bergmann
Trump: Will „Blutbad“ in der Ukraine beenden
US-Präsident Donald Trump nennt den Krieg in der Ukraine ein Blutbad. „Und das ist, was ich beenden möchte“, betont er. Er werde mit Russlands Präsident Wladimir Putin weiter beraten, noch heute könne er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffen.
„Was bekommen die Vereinigten Staaten für all diese Arbeit, dieses Geld, außer Tod, Zerstörung und riesige Geldsummen für Menschen, die nicht anerkennen, was wir tun“, sagt Trump. Nato und Europa müssten sich um die Ukraine kümmern. „Die USA sind weit entfernt. Wir haben einen großen, schönen Ozean, der uns davon trennt. Wir haben damit nichts zu tun“, sagte er.
Er arbeite nur wegen der Menschen an einem Kriegsende in der Ukraine, sagt Trump. „Sie sind jung. Junge Menschen wie Ihr. (...) Sie ziehen in den Krieg, ihre Eltern sind so stolz.“ Zwei Wochen später seien sie tot. Nur deshalb wolle er den Krieg beenden. „Aber indem ich das tue, helfe ich Europa, ich helfe der Nato.“
Julia Bergmann
Trump fordert sofortige Verhandlungen über Kauf Grönlands
US-Präsident Donald Trump fordert sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands. Grönland liege an einem strategisch wichtigen Ort und sei unverteidigt, bekräftigte Trump. Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg gerettet, nun zeige sich das Land undankbar. Ein Kauf durch die USA würde die Sicherheit der Nato erhöhen und sei keine Bedrohung für das Bündnis. Trump betonte, er werde zur Durchsetzung seiner Forderungen „keine Gewalt anwenden“. Ihm gehe es bei Grönland auch nicht, wie vielfach behauptet, um den Abbau von Rohstoffen wie Seltene Erden, die Hunderte Meter unter dem Eis lägen.
„Wir wollen nur ein Stück Eis im Gegenzug zum Schutz der Welt.“
Vielmehr gehe es ausschließlich um Sicherheit. Trump will in Grönland einen Schutzschild zur Verteidigung Nordamerikas errichten. Man werde dort den größten „Golden Dome“ errichten, den es je gegeben habe, sagte der Republikaner in Davos.
Julia Bergmann
Trump: „Je mehr Windräder ein Land hat, desto schlechter geht es dem Land"
Trump verweist auf die hohen Energiepreise in Deutschland und macht als Übel den Ausbau erneuerbare Energien aus. „Je mehr Windräder ein Land hat, desto schlechter geht es dem Land", behauptet der US-Präsident und verweist auf China, die laut Trump zwar Windräder im großen Stil produzierten, aber selbst nicht verwendeten: „Die dummen Leute kaufen sie – sie benutzen sie aber nicht für sich selber". China bleibe bei Kohle, Öl und Gas. Dem Land gehe es gut, schlussfolgert er. „Sie machen mit dem Verkauf von Windrädern viel Geld. Die sind wirklich erstaunt, dass Leute das noch kaufen." Die Konsequenzen für Länder, die auf regenerative Energien setzten, sei wirtschaftlicher Verfall, so Trump. Wirtschaftswachstum müsse aber ein vereintes Ziel Europas sein. „Wir wollen starke Verbündete, wir wollen, dass Europa stark ist", versichert er.
Nadja Lissok
Trump: Nur die USA können Grönland schützen
Das Thema Grönland leitet Trump mit für seine Verhältnisse freundlichen Worten ein. Er betont die Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Er habe Respekt vor Dänemark und Grönland, bleibt aber offenbar bei seiner Meinung, dass nur die USA die Arktisinsel gegen chinesische und russische Bedrohungen schützen können. „Keine Nation kann Grönland verteidigen – außer wir“, sagt er. Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg beim Kampf gegen Nazi-Deutschland unterstützt und auch Grönland gegen Feinde verteidigt. „Und jetzt sind sie undankbar“, so die Ansicht des US-Präsidenten gegenüber Dänemark. Er bekräftigt seine Besitzansprüche auf Grönland. „Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit“, sagte er. „Ich möchte, dass die USA Grönland bekommen."
Christoph Heinlein
Trump: Der Bundeskanzler macht hervorragende Arbeit
Anders als die USA, in denen energiepolitisch alles bestens laufe - mehr Gas, mehr Öl, auch aus Venezuela, bald auch noch mehr Kernkraft - produziere Deutschland heute weniger Energie als 2017, behauptet Trump vor dem WEF. Das sei allerdings nicht die Schuld des amtierenden Bundeskanzlers, der mache hervorragende Arbeit.
„Er macht hervorragende Arbeit.“Donald Trump vor dem WEF über Friedrich Merz
Die Vorgängerregierung aber, die habe lauter Fehler gemacht, so der US-Präsident weiter. Und dann geht es schon weiter in der Rede, zu den angeblichen Fehlern Großbritanniens.