Merz: „Eine Welt, in der nur Stärke zählt, ist ein gefährlicher Ort“

„Eine neue Ära hat begonnen“, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz beim Weltwirtschaftsforum in Davos und verweist zunächst auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dann auf die Stärke Chinas und Washingtons veränderte Außenpolitik. Das Fundament der Weltordnung sei erschüttert, aber „wir sind dieser neuen Weltordnung nicht ausgeliefert“, sagt er. Europa könne die Zukunft mitgestalten, dazu müsse es sich aber der harschen Realität stellen.



Merz verweist auf die Rede des kanadischen Ministerpräsidenten am Dienstag und stimmt dessen Aussage zu, dass sich der Westen nicht länger auf die Kraft der eigenen Werte verlassen dürfe, sondern den Wert seiner Macht erkennen müsse. „Unsere Macht stützt sich auf drei Säulen: unsere Sicherheit, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Geschlossenheit“, betont der Kanzler.



Europa müsse massiv in die Fähigkeit investieren, sich selbst zu verteidigen und: „Wir müssen unsere Wirtschaft schnellstmöglich wettbewerbsfähig machen“. An beiden Punkten werde bereits gearbeitet. Darüber hinaus sieht Merz es als notwendig an, dass Europa und gleich gesinnte Partner künftig enger zusammenstehen.



Merz betont: „Eine Welt, in der nur Stärke zählt, ist ein gefährlicher Ort“. Die größte Stärke Europas und seiner Partner sei nach wie vor die Fähigkeit, Partnerschaften und Allianzen auf Augenhöhe aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruhen.