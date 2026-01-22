Im schweizerischen Davos treffen sich Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum jährlichen Weltwirtschaftsforum. Die SZ berichtet live. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen auch Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Treffen mit Selenskij lief sehr gut
Was über Trumps Grönland-Deal im Umlauf ist
Merz bedauert Entscheidung des EU-Parlaments zu Mercosur
Merz: „ Eine Welt, in der nur Stärke zählt, ist ein gefährlicher Ort“
Milei lobt Kapitalismus als „das einzige gerechte Wirtschaftssystem“
Julia Bergmann
„Autokratien mögen Untertanen haben, Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde"
Merz betont in seiner Rede in Davos, Europa müsse, in der neuen Ära der Großmächte, resolut und souverän zusammenstehen und dürfe die Nato nicht aufgeben. Europa wisse, wie wertvoll eine gute transatlantische Beziehung ist. Zudem sei man der festen Überzeugung, dass eine gute transatlantische Beziehung auch für die USA von Vorteil sei. Sie sei, so Merz „der stärkste Wettbewerbsvorteil der Vereinigten Staaten im Zeitalter der Großmächte“.
Merz appelliert: „Lassen Sie uns deshalb besonnen, schöpferisch und mutig auf unsere eigenen Stärken setzen.“ Investitionen in die eigene Sicherheit und die Arbeit daran, dass die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig wird, sowie der Zusammenhalt in Europa werde helfen, den Zumutungen der neuen Zeit zu trotzen. „Autokratien mögen Untertanen haben, Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde.“
Julia Daniel
Trump: Treffen mit Selenskij lief sehr gut
US-Präsident Donald Trump zeigt sich zufrieden mit dem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij. Die Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin laute, dass der Krieg enden müsse, sagt Trump in Davos. Eine Stellungnahme der Regierung in Kiew liegt zunächst nicht vor. Nach Angaben des US-Präsidialamts dauerte das Gespräch etwa eine Stunde. Selenskij war an diesem Donnerstag in die Schweiz gereist, Trump befand sich schon seit Mittwoch in Davos. Selenskij soll auch auf dem Forum sprechen.
Trump hatte am Mittwoch in Davos gesagt, er glaube, dass Selenskij einen Deal machen wolle. „Ich denke, ich kann sagen, dass wir einigermaßen nah dran sind.“ Der Republikaner wiederholte seine Forderung, dass der seit fast vier Jahren andauernde Ukraine-Krieg enden müsse. Putin und Selenskij wären dumm, wenn sie sich nicht auf einen Deal einließen, sagte er. Eine Reise Selenskijs nach Davos war lange Zeit unsicher gewesen. Er hatte noch am Dienstag gesagt, dass er wegen der andauernden russischen Angriffe aus der Luft viel im eigenen Land zu tun habe. Deswegen werde er nur in die Schweiz reisen, wenn es ein unterschriftsreifes Dokument gebe oder weitere Hilfszusagen etwa zur Lieferung von Flugabwehrwaffen.
Neben dem Treffen von Trump und Selenskij in Davos gehen die Bemühungen um ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am Donnerstagabend in Moskau weiter. Dort soll der US-Unterhändler Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen.
Nadja Lissok
Trump gründet Rat für „Frieden in der Welt“
Für Donald Trump geht es um den Weltfrieden, nicht mehr und nicht weniger: „Wir werden Frieden in der Welt haben – und das wird einfach großartig sein!“, ruft der US-Präsident von der Bühne im Schweizer Alpenort Davos. Dort hat er mit Vertretern von gut einem Dutzend Ländern die Gründung seines neuen „Friedensrats“ besiegelt. Eine neue internationale Organisation, die auf Trump zugeschnitten ist und in der manche einen Frontalangriff auf die Vereinten Nationen sehen. Deutschland ist nicht dabei, dafür viele eher autokratische Länder außerhalb Europas.
Lesen Sie mehr über Trumps „Friedensrat“:
Julia Daniel
US-Regierung: Weltweite Ölproduktion muss mehr als verdoppelt werden
Energieminister Chris Wright übte am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zugleich scharfe Kritik an der Klimapolitik der EU. Diese und der US-Bundesstaat Kalifornien verschwendeten Geld für ineffiziente grüne Energie, sagte Wright im Gespräch mit der Chefin des Ölkonzerns Occidental, Vicki Hollub. Wright warnte zudem vor negativen Folgen europäischer Umweltauflagen für die transatlantische Zusammenarbeit. Vorschriften zur Überwachung von Methanemissionen könnten für US-Produzenten Haftungsrisiken bergen und so Erdgaslieferungen nach Europa gefährden. Seine Regierung arbeite mit den europäischen Partnern daran, diese Hindernisse zu beseitigen.
Amelie Schmidt
Was über Trumps Grönland-Deal im Umlauf ist
Der plötzlichen Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf seine Grönland-Pläne folgt die Frage, was denn eigentlich genau für ein „Deal“ ausgehandelt wurde. Fest steht nur, dass Trump nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte eine Einigung verkündete. Auf neue Zölle verzichtet er.
Die Deutsche Welle (DW) berichtet, dass die Rahmenvereinbarung außerdem eine Neufassung des Stationierungsvertrags von 1951 für das US-Militär vorsieht. Auch das Handelsblatt berichtet, dass die Neufassung des Stationierungsvertrags den Aufbau und Betrieb von zahlreichen Stützpunkten erlaube, inklusive eines Raketenabwehrschirms mit dem Namen „Golden Dome“. Die USA könnten also weitere Standpunkte aufbauen.
Laut DW-Bericht soll die USA außerdem ein stärkeres Mitspracherecht über ausländische Investitionen auf Grönland bekommen. Die Nato-Staaten verpflichten sich zu einem größeren Engagement zum Schutz der Arktis. Die Souveränität Grönlands sei bei dem Gespräch zwischen Trump und Rutte nicht zur Sprache gekommen, sagte der Nato-Chef in einem Interview mit dem Sender Fox News.
Die New York Times und die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichten unter Berufung auf Nato-Kreise, im Verteidigungsbündnis sei diskutiert worden, das Territorium von Militärstützpunkten an die USA abzutreten. Laut der FAZ orientiert sich dieser Vorschlag am Vorbild der britischen Militärbasen auf Zypern. Dort verfügt London über zwei Luftwaffenstützpunkte, die zum britischen Staatsgebiet gehören.
Auf die Frage, für wie lange der Deal gelten werde, antwortete Trump in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC am Mittwochabend: „Für immer“.
Nadja Lissok
Merz' Vorschlag für Europa
Der Bundeskanzler bringt die Kritik an der europäischen Bürokratie ebenfalls in seiner Davos-Rede unter. Er habe gemeinsam mit Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni einen Vorschlag gemacht, um die „Überregulierung“ in der EU deutlich zu reduzieren. Er spricht von einer „Bremse für die Bürokratie“.
Nadja Lissok
Merz bedauert Entscheidung des EU-Parlaments zu Mercosur
Isolationismus und Protektionismus hätten in Europa keinen Platz, sagt Bundeskanzler Merz. Europa müsse der Gegenpol zu staatlich geförderten, unfairen Handelspraktiken, Rohstoffprotektionismus und willkürlichen Zöllen sein. „Zölle müssen durch Regeln ersetzt werden und diese Regeln müssen von allen Handelspartnern respektiert werden“, sagt Merz. Ein Fortschritt sei hier das Mercosur-Abkommen, dass das EU-Parlament gestern noch einmal zur Prüfung an den Europäischen Gerichtshof gewiesen hat. „Ich bedauere zutiefst, dass das Europäische Parlament ein weiteres Hindernis aufgetan hat", sagt der Kanzler. Er sei aber dafür, es trotzdem vorläufig umzusetzen.
Nadja Lissok
Merz nennt deutsche Regierungsziele
Deutschland müsse die wirtschaftliche Stärke unter seiner Führung wiederaufbauen und außerdem seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen, sagt der Bundeskanzler. Das seien für ihn zwei Seiten der derselben Medaille. Die Verteidigung funktioniere nur, „wenn wir als eine Europäische Union zusammenarbeiten“. Deutschland verpflichte sich, eine besondere Verantwortung zu übernehmen.
Julia Bergmann
„Jede Androhung, europäisches Territorium durch Gewalt einzunehmen, wäre inakzeptabel“
Merz betont, er begrüße, dass die Vereinigten Staaten die Bedrohung der Arktis durch Russland ernst nehmen. „Wir teilen die Auffassung, dass wir als europäische Nato-Partner mehr tun müssen, um den hohen Norden zu schützen.“ Deutschland tue das im Rahmen seiner Nato-Mitgliedschaft, Merz kündigt aber auch an, dass es künftig noch mehr tun werde.
Der Kanzler versichert: „Dänemark und die Menschen auf Grönland können mit unserer Solidarität rechnen. Wir werden Grönland vor der Bedrohung durch Russland schützen.“ Mit Blick auf Trumps Annexionsphantasien betont Merz: „Jede Androhung, europäisches Territorium durch Gewalt einzunehmen, wäre inakzeptabel.“ Neue Zölle würden das Fundament der transatlantischen Beziehungen unterminieren. Merz begrüße deshalb die neusten Äußerungen des US-Präsidenten, dass es keine Zölle gegen Europa geben werde.
Julia Bergmann
Merz: „Eine Welt, in der nur Stärke zählt, ist ein gefährlicher Ort“
„Eine neue Ära hat begonnen“, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz beim Weltwirtschaftsforum in Davos und verweist zunächst auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dann auf die Stärke Chinas und Washingtons veränderte Außenpolitik. Das Fundament der Weltordnung sei erschüttert, aber „wir sind dieser neuen Weltordnung nicht ausgeliefert“, sagt er. Europa könne die Zukunft mitgestalten, dazu müsse es sich aber der harschen Realität stellen.
Merz verweist auf die Rede des kanadischen Ministerpräsidenten am Dienstag und stimmt dessen Aussage zu, dass sich der Westen nicht länger auf die Kraft der eigenen Werte verlassen dürfe, sondern den Wert seiner Macht erkennen müsse. „Unsere Macht stützt sich auf drei Säulen: unsere Sicherheit, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Geschlossenheit“, betont der Kanzler.
Europa müsse massiv in die Fähigkeit investieren, sich selbst zu verteidigen und: „Wir müssen unsere Wirtschaft schnellstmöglich wettbewerbsfähig machen“. An beiden Punkten werde bereits gearbeitet. Darüber hinaus sieht Merz es als notwendig an, dass Europa und gleich gesinnte Partner künftig enger zusammenstehen.
Merz betont: „Eine Welt, in der nur Stärke zählt, ist ein gefährlicher Ort“. Die größte Stärke Europas und seiner Partner sei nach wie vor die Fähigkeit, Partnerschaften und Allianzen auf Augenhöhe aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruhen.
Julia Daniel
Merz hält Rede in Davos
Vor der Rede des Bundeskanzlers beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat US-Präsident Donald Trump den Konflikt um Grönland überraschend entschärft. Nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Rande des Spitzentreffens in den Schweizer Bergen nahm er seine Drohung, Strafzölle gegen Deutschland und andere europäische Länder zu verhängen, am Mittwochabend zurück. Damit haben sich auch die Vorzeichen für die Rede von Kanzler Friedrich Merz verändert, der um 9.30 Uhr aufs Podium treten soll.
Erwartet wird neben dem Werben für Deutschland als Investitionsstandort auch eine klare Positionierung zum Thema Grönland. Der Kanzler dürfte darüber hinaus grundsätzliche Bemerkungen zum Zustand der transatlantischen Beziehungen machen und auf eine regelbasierte Weltordnung pochen.
Philipp Saul
Milei lobt Kapitalismus als „das einzige gerechte Wirtschaftssystem“
Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei hat in Davos ein Plädoyer für einen weitgehend unregulierten Kapitalismus gehalten. „Der Kapitalismus ist nicht nur produktiv, sondern das einzige gerechte Wirtschaftssystem“, sagte er. „Jeder Eingriff in den Markt ist eine Verletzung des Rechts auf Eigentum und damit ungerecht.“
Der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Universitätsdozent zitierte in seiner Rede im Stile einer Vorlesung liberale Ökonomen wie Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto und Hans-Hermann Hoppe und kritisierte jeglichen Versuch, den freien Markt einzuhegen. „Regulation tötet Wachstum“, sagte er.
Milei hat der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas ein radikales Sparprogramm verordnet. Er senkte Subventionen auf Gas, Elektrizität und den öffentlichen Nahverkehr, entließ Tausende Staatsbedienstete und legte öffentliche Bauvorhaben auf Eis. Dadurch gelang es ihm, den Staatshaushalt auszugleichen und die Inflation deutlich zu senken. Viele Argentinier leiden allerdings unter dem Sparkurs der Regierung. Sozialarbeiter berichten, die Armut habe sich in Mileis Amtszeit verschärft.
Julia Bergmann
Trump über Schweizer Präsidentin: Hat mich auf die Palme gebracht
US-Präsident Donald Trump hat die zunächst hohen US-Zölle auf Schweizer Exporte mit Ärger über das Verhalten der damaligen Präsidentin Karin Keller-Sutter begründet. Er identifizierte sie fälschlich als Ministerpräsidentin, gab aber den Inhalt eines Gesprächs mit Keller-Sutter wieder, über das auch die Schweizer berichtet hatten.
Er habe nur 35 Prozent Zölle verhängen wollen, aber das Gespräch sei nicht gut gelaufen. Sie habe sich ständig wiederholt und nicht zugehört. „Sie hat mich auf die Palme gebracht“, sagte Trump. Er habe das Gespräch beendet und 39 Prozent verhängt. Die Schweiz sei nur auf Kosten der USA so wohlhabend geworden, behauptete Trump. Er sprach über das Handelsdefizit von mehr als 40 Milliarden Dollar so, als handele es sich um einen Gewinn der Schweiz in einem gegenseitigen Geschäft.
Die 39 Prozent Zölle sind inzwischen vom Tisch. Im November haben die Schweizer im Gegenzug für Investitionsversprechen einen Deal bekommen wie die EU, 15 Prozent. Die Vereinbarung dazu muss noch ausgearbeitet werden. Inzwischen ist Guy Parmelin Präsident.
Christoph Heinlein
„Die ganze Welt nutzt die USA aus.“Donald Trump beim WEF
Julia Bergmann
Trump: Will „Blutbad“ in der Ukraine beenden
US-Präsident Donald Trump nennt den Krieg in der Ukraine ein Blutbad. „Und das ist, was ich beenden möchte“, betont er. Er werde mit Russlands Präsident Wladimir Putin weiter beraten, noch heute könne er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij treffen.
„Was bekommen die Vereinigten Staaten für all diese Arbeit, dieses Geld, außer Tod, Zerstörung und riesige Geldsummen für Menschen, die nicht anerkennen, was wir tun“, sagt Trump. Nato und Europa müssten sich um die Ukraine kümmern. „Die USA sind weit entfernt. Wir haben einen großen, schönen Ozean, der uns davon trennt. Wir haben damit nichts zu tun“, sagte er.
Er arbeite nur wegen der Menschen an einem Kriegsende in der Ukraine, sagt Trump. „Sie sind jung. Junge Menschen wie Ihr. (...) Sie ziehen in den Krieg, ihre Eltern sind so stolz.“ Zwei Wochen später seien sie tot. Nur deshalb wolle er den Krieg beenden. „Aber indem ich das tue, helfe ich Europa, ich helfe der Nato.“
