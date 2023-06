So war es lange: Eintopf aus dem Römertopf.

Von Elisabeth Dostert

Erst Weck, dann Römertopf. Gleich zwei Kultmarken haben in der vergangenen Woche Insolvenzantrag gestellt. Die Gründe: ähnlich bis identisch. Sowohl für die Herstellung der Einmachgläser als auch der Tontöpfe ist viel Energie nötig, und die ist infolge des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine deutlich teurer geworden. Die Inflation, das Heizungsgesetz - die Verbraucher, schreibt Römertopf, sind verängstigt.

Wer Angst hat, vielleicht um seinen Job bangt, hält sein Geld zusammen, die Zeiten könnten ja noch schlechter werden.

Es gab in der vergangenen Woche auch andere Insolvenzen, größere gemessen an Umsatz und Mitarbeiterzahl. Der Autozulieferer Allgaier, zum Beispiel, eine Firma mit 1700 Beschäftigen. Die meisten Insolvenzen finden in der Öffentlichkeit wenig mehr als regionale und auf die Branche beschränkte Aufmerksamkeit. Bei Weck und Römertopf ist das anders, eben weil sie Kultmarken sind. Deren Status besteht weniger aus physischen als aus psychischen Eigenschaften, schreibt Marketing-Professor Daniel Markgraf im Online-Lexikon von Gabler. Im Gegensatz zum kurzzeitigen und erlebnisorientierten Konsum kommt dem Konsum bei Kultmarken eine höhere und länger währende Wertigkeit zu.

Ein Römertopf ist pure Entschleunigung

Die Marke Weck steht für mehr als selbstgemachte Erdbeermarmelade oder saure Gurken. Die Weckgläser, "Klassiker der Vorratshaltung", wie sie Manufactum, das selbsternannte "Warenhaus der guten Dinge" nennt, konservieren viel mehr als Lebensmittel. Viele Menschen verbinden damit Gerüche, Geschmackserlebnisse und Emotionen, die bis weit in die Kindheit zurückreichen. Sie knüpfen daran traditionelle Werte, die Sehnsucht nach einem Leben auf dem Land mit eigenem Garten, eigener Ernte, Selbstversorgung. Und ein tönerner Schmortopf ist doch pure Entschleunigung, jedenfalls im Vergleich zum Minutensteak aus der Pfanne.

Das soll jetzt vorbei sein. Muss es aber nicht. Eine Insolvenz ist ein Ende, kann jedoch auch ein Anfang einer von Altlasten befreiten Zukunft sein. Und selbst wenn die Firmen verschwinden, bleiben die Marken vielleicht als Begriff für eine Gattung.

Detailansicht öffnen Eingeweckte Früchte. (Foto: Andrea Warnecke/dpa)

Die Nachricht vom Insolvenzantrag löste zumindest bei Weck einen Auftragsboom aus. Im Online-Shop seien massenhaft Weckgläser bestellt worden, sagte Insolvenzverwalter Thilo Braun dem Sender SWR. Am Donnerstag seien 30-mal so viele Bestellungen eingegangen wie an normalen Tagen. "Vielleicht haben die Konsumenten auch Sorge, dass sie die Weckgläser irgendwann nicht mehr bekommen." Möglich.