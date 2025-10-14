Zum Hauptinhalt springen

IndustrieAutozulieferer Webasto streicht erneut Hunderte Stellen

Lesezeit: 3 Min.

In der Konzernzentrale von Webasto werden bald deutlich weniger Menschen arbeiten: Insgesamt streicht der Zulieferer in diesem Jahr gut ein Viertel aller Jobs in Deutschland.
In der Konzernzentrale von Webasto werden bald deutlich weniger Menschen arbeiten: Insgesamt streicht der Zulieferer in diesem Jahr gut ein Viertel aller Jobs in Deutschland. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Die Krise in der Autoindustrie hinterlässt immer tiefere Spuren auch bei den Zulieferern: Der bayerische Cabrio-Spezialist Webasto baut erneut viele Jobs ab – vor allem in der Verwaltung.

Von Stephan Radomsky

Wenn es um die Krise der Autoindustrie geht, fallen regelmäßig die Namen der Branchen-Schwergewichte: Hersteller wie Volkswagen, Porsche, Mercedes oder Zuliefer-Konzerne wie Bosch, ZF oder Continental. Sie alle haben zuletzt angekündigt, Tausende Stellen zu streichen. Viel seltener fallen dagegen die Namen von Mittelständlern, die über Jahrzehnte hinweg immer weiter gewachsen sind, oft Umsätze in Milliardenhöhe machen – und nun ebenfalls tief im Sog der Krise stecken.

