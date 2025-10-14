Wenn es um die Krise der Autoindustrie geht, fallen regelmäßig die Namen der Branchen-Schwergewichte: Hersteller wie Volkswagen, Porsche, Mercedes oder Zuliefer-Konzerne wie Bosch, ZF oder Continental. Sie alle haben zuletzt angekündigt, Tausende Stellen zu streichen. Viel seltener fallen dagegen die Namen von Mittelständlern, die über Jahrzehnte hinweg immer weiter gewachsen sind, oft Umsätze in Milliardenhöhe machen – und nun ebenfalls tief im Sog der Krise stecken.
IndustrieAutozulieferer Webasto streicht erneut Hunderte Stellen
Lesezeit: 3 Min.
Die Krise in der Autoindustrie hinterlässt immer tiefere Spuren auch bei den Zulieferern: Der bayerische Cabrio-Spezialist Webasto baut erneut viele Jobs ab – vor allem in der Verwaltung.
Von Stephan Radomsky
