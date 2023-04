Donauauwald bei Bruck an der Lechmündung. Das Mündungsgebiet gilt als die größte Trinkwasser-Gewinnungsanlage in Bayern.

Wasser ist keine Selbstverständlichkeit mehr in Deutschland: Der Verbrauch steigt, die Vorräte schrumpfen. Nun soll mit Hilfe von Fernleitungen umverteilt werden - doch das ist umstritten.

Von Uwe Ritzer, Genderkingen

Oberirdisch ist die ländliche Gegend im Norden von Bayerisch-Schwaben ein friedlicher Landstrich, unterirdisch aber brodelt es. In rauen Mengen strömt dort eine Ressource, die zunehmend Begehrlichkeiten weckt: Wasser. In der von örtlichen Touristikern als "magischer Ort" beworbenen Donau-Lech-Spitz fließen inmitten mächtiger Laubwälder die beiden gleichnamigen Flüsse zusammen. Das Mündungsgebiet mit den begleitenden Grundwasserströmen gilt als die größte Trinkwasser-Gewinnungsanlage in Bayern.