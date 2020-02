Dresden (dpa/sn) - Sachsen hofft wegen anhaltenden Wassermangels auf reichlich Schnee und Regen in den kommenden Wochen und Monaten. Ein dritter Trockensommer in Folge wäre eine große Herausforderung, sagte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) am Dienstag in Dresden. Am Vormittag hatte er das Kabinett über die Situation informiert. Laut Günther sind einige der sächsischen Talsperren derzeit nur halb voll. Normalerweise würden die Sperren im Winterhalbjahr volllaufen. Das bisschen Regen der letzten Tage sei aber nur ein Bruchteil dessen, was man eigentlich benötigen würde. Der Minister ging davon aus, dass Appelle zum Wassersparen künftig zunehmen werden.