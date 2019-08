Mainz (dpa/lrs) - Seit dem Start eines Förderprogramms für öffentliche Trinkwasserbrunnen Ende April in Rheinland-Pfalz sind bisher je zwei Brunnen in Kaiserslautern und Trier installiert worden. Für 21 weitere Brunnen in anderen Kommunen wurden Anträge eingereicht. Rund 50 Städte und Gemeinden haben ebenfalls ihr Interesse angemeldet, wie das Umweltministerium in einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen mitteilte. Die Bereitstellung öffentlicher Brunnen ist auch Teil der geplanten neuen Trinkwasserrichtlinie der EU.