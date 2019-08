7. August 2019, 17:00 Uhr SZ-Podcast "Das Thema" Wasser: Luxus aus der Leitung

Warum kostet Wasser aus der Leitung nur ein paar Cent und das abgefüllte Wasser von Marken gleich das Hundertfache? Wasser ist schließlich Wasser. Über Luxus- und Leitungswasser.





Ist Wasser der neue Kaffee? Es gibt mittlerweile tausende Sorten. Darunter alles von sprudelnd bis still und infused Water - außerdem auch echte Luxuswassermarken für mehrere 100 bis 1000 Dollar. Dabei ist sauberes Wasser sowieso Luxus, der auch in Deutschland immer schwerer einzuhalten ist. Neben hoher Nitratbelastung in Regionen mit viel Viehzucht gibt in manchen Orten Streit ums Grundwasser. Herrschen bei uns bald ähnliche Verhältnisse wie im französichen Vittel?

Wir haben mit unserer Nachhaltigkeitsexpertin Silvia Liebrich über Luxuswasser, Wasserqualität in Deutschland und den Konzern Nestlé gesprochen.

