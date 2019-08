Blaualgen breiten sich in Seen in Südbrandenburg aus

Cottbus (dpa/bb) - In Seen im Süden Brandenburgs breiten sich Blaualgen weiter aus. Nach Gewässern im Landkreis Dahme-Spreewald und dem Branitzer See bei Cottbus sind auch im Madlower See nahe der Stadt Blaualgen aufgetreten. Das ergaben Kontrollen der Stadtverwaltung. Entsprechende Warnhinweise seien aufgestellt, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Baden sollte vermieden werden, auch das Spielen am Ufer in Wassernähe werde nicht empfohlen.