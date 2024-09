Von Helmut Martin-Jung

Staubsauger bahnen sich selbständig den Weg durch den Dschungel unserer Behausungen, Wasch- und Spülmaschinen erkennen, wie viel Wäsche oder Geschirr wir in sie hineinstopfen und wie schmutzig die Sachen sind. Haushaltsgeräte sind in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches intelligenter geworden. Das ist gut so, denn das spart auch Energie und Wasser. Auf der Messe Ifa in Berlin, die an diesem Freitag beginnt, präsentieren die Hersteller dazu wieder jede Menge Neuerungen. Doch viele Nutzer haben den Eindruck, die Geräte würden nicht mehr so lange halten wie früher. Ist da was dran?