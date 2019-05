31. Mai 2019, 18:53 Uhr Was kommt Plan-W-Kongress

Es gibt den Podcast, das Heft, den Newsletter. Nun lädt die SZ erstmals zum Plan-W-Kongress, und bietet Frauen aus der Wirtschaft eine Bühne.

Nach monatelanger Vorbereitung ist es endlich so weit: Am Mittwoch und Donnerstag findet in Berlin der erste Plan-W-Kongress der Süddeutschen Zeitung statt. Plan W ist ein vierteljährlich erscheinendes Magazin aus dem SZ-Wirtschaftsressort, das einen weiblichen Blick auf Wirtschaft bietet - und Frauen eine Plattform gibt. Der Kongress ergänzt nun das Heft, den Newsletter, den Podcast und die Social-Media-Aktivitäten von Plan W. Wir erwarten einen vollen Saal in der Factory in Berlin. Es kommen spannende Frauen aus Kultur, Wirtschaft, Politik. Sie haben Einfluss, sie haben Ideen, sie haben etwas zu sagen. Wir werden Ihnen hier im SZ-Wirtschaftsteil davon berichten. Wer sich noch in letzter Sekunde anmelden und sich mit uns in den Saal drängen will, kann das hier tun: www.sz-planw-kongress.de.

Unsere Korrespondentin in der Türkei und Griechenland, Christiane Schlötzer, hat sich mit Serhan Bilgin getroffen, das Interview erscheint am Freitag in unserer Reihe "Reden wir über Geld". Serhan Bilgin besaß ein Luxusapartment in New York, Hotels an der türkischen Ägäis. Das alles ist vorbei. Nun rettet der Türke in seiner Heimat alte Esel, Hunde, Pferde. Seine Freunde halten ihn deshalb für "verrückt", sagt er . Er lebt inzwischen die meiste Zeit in Griechenland, kauft und renoviert Apartments in Athen, um Geld für sein "Tierparadies" zu verdienen. In Athen fühlt er sich inzwischen auch freier als in seiner Heimat. In einem Athener Straßencafé erzählt er, dass er jüngst ein paar seiner Tattoos verändern ließ, "sie waren ziemlich freizügig". Immer mehr Türken bitten ihn, auch für sie Wohnungen in Athen zu finden, sie wollen sich wegen der politischen Verhältnisse in der Türkei eine Zweitheimat schaffen. Bilgin sagt, "eigentlich ist die Türkei bankrott".

Um einen längst totgesagten Boom geht es im Report am Samstag. Das Kultgetränk Gin fasziniert immer mehr Menschen, obwohl Experten längst das Ende des Trends vorhersagen. Die Auswahl an Marken ist mittlerweile riesig und sie wächst weiter. Die Experimentierfreude der Hersteller scheint keine Grenzen zu kennen. Mehr als 300 deutsche Produzenten drängten in den vergangenen zehn Jahren auf den Markt. Viele von ihnen hoffen auf den großen internationalen Durchbruch, obwohl die Chancen dafür schlecht stehen. Das wirft die Frage auf, was so faszinierend ist an dem hochprozentigen Getränk? Eine Spurensuche in Deutschland.

Werkseröffnungen gehören in der Regel nicht zu jenen Ereignissen, über die die SZ größer berichten würde. Die Feierlichkeiten zur Inbetriebnahme der neuen BMW-Fabrik im mexikanischen San Luis Potosí allerdings sind alles andere als nur irgendein Festakt, die Fertigungsstätte ist längst ein deutsch-amerikanisches Politikum: Mehrfach hat US-Präsident Donald Trump dem bayerischen Pkw-Bauer damit gedroht, Einfuhrzölle von bis zu 35 Prozent auf alle Modelle zu erheben, die in Mexiko produziert und in den Vereinigten Staaten verkauft werden sollen. Umgehen könne der Autokonzern ein solches Desaster nur, indem er die Wagen statt in Mexiko in den USA bauen würde. Bislang haben sich die Konzernoberen von den Drohungen nicht einschüchtern lassen. Ob ihre Strategie aufgeht, ist offen, wie New-York-Korrespondent Claus Hulverscheidt in der Samstagausgabe berichtet.