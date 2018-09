28. September 2018, 18:59 Uhr Was bringt Europa wirklich? Auf Kante gebaut

Die Europahütte hoch über dem Brennerpass verdankt ihrem Namen der besonderen Lage: Eine Hälfte steht in Italien, eine in Österreich. Über Symbolik, die das Geschäft auch erschwert

Von Max Hägler

Welcher Unsinn herauskommt, wenn Menschen Linien ziehen, zeigt sich hier oben in der Landshuter Hütte, falls man einmal aufs Klo muss. Florian Holzer weist mit einem Nicken den Weg, während er gerade ein Bier einschenkt. Von der Gaststube, in Italien gelegen, geht es durch eine Holztüre in einen dunklen Gang. Auf die dann folgende Türe ist ein rot-weiß-rotes Wappen genagelt: Republik Österreich. Toilettengang und Grenzübertritt in einem, das ist eine der Besonderheiten dieses steinernen Hauses. Und weil die Grenzziehung so augenfällig unsinnig ist, versuchen vernünftige Menschen, diese Grenze zu überwinden. Europahütte haben sie das Schutzhaus auf 2693 Metern Höhe deshalb mittlerweile sogar genannt, ein symbolischer Name. Und doch ist dann alles immer wieder zum Verzweifeln kompliziert, wie Hüttenwirt Holzer schon bald erzählt, nachdem man angestapft gekommen ist und die Gamaschen abgelegt hat.

Denn die Begeisterung für das Symbol schwankt und die Bürokratie ist enorm. Unten in den Tälern ist noch Spätsommer, hier oben pendelt das Thermometer selbst am Mittag heute nur knapp über Null Grad Celsius im Schatten. Auf dem Weg vom Schlegeisstausee standen die Haflinger und die Kühe ganz still und eng beieinander im ersten Schnee. Über Abbrüche und über Felsblöcke ging es hinauf. Eine prächtige Landschaft, rechts der Olperer, links der Hochfeiler, diese mächtigen 3000er. Wasserfälle stürzen nach unten, hunderte Meter breite Schotterrinnen zeugen von Gletschern, die den Gneis durchfrästen. Ab und an eine Berg-Margerite.

Nachvollziehbar, dass diese schöne, schroffe Landschaft ein wenig zugänglich gemacht werden sollte. Das übernahmen im Jahr 1899 Alpinisten aus Landshut, die im Namen ihrer Sektion mühsam ein Schutzhaus aufbauten.

Damals war das politische Europa noch ein anderes, man befand sich im Hoheitsgebiet von Österreich-Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg standen die Berge zwar immer noch genau so da wie zuvor, aber die Menschen hatten die Grenzen neu geordnet. Eine schnelle Linie in der Landkarte, mitten durch Tirol. Und plötzlich war die Landshuter Hütte in der Mitte geteilt, rechtlich zumindest.

Im Vordergrund Österreich, hinten Italien: Die Lage der Europahütte ist nicht nur wegen des Klimas herausfordernd für den Wirt. (Foto: OH)

Nun, nicht ganz in der Mitte. Holzer, der aussieht, wie Hüttenwirte auszusehen haben - groß, breit, Vollbart -, zieht sich seine Bergschuhe an und zeigt draußen die Grenzsteine, die so akkurat gelegt sind wie es die Kante beim Putz ist. Ein Drittel Österreich, zwei Drittel Italien, so ist die Aufteilung. Und es sei ungefähr so kompliziert wie es klingt, sagt Holzer. Immer noch. Oder vielleicht auch: wieder. Trotz der Sternenfahne, die da vor der Hütte weht.

Nach dem Krieg waren auf der italienischen Seite erst Grenzsoldaten stationiert, dann verfiel die Haushälfte. Die österreichische Hälfte wurde 1972 wieder eröffnet, wieder unter Regie des Deutschen Alpenvereins. Erst als ein paar Jahre später Artikel erschienen - einer trug den eindrücklichen Titel "Spaghetti und Stacheldraht" - wurden sich Alpenvereinsfunktionäre in Italien und Deutschland bewusst, dass die Grenzlage auch Verpflichtung ist.

Tatsächlich raufte man sich zusammen, zum Wohle der Bergtouristen. In einer Chronik ist der Geist von damals spürbar. Es gebe unterschiedliche Kulturen, aber nach und nach sei doch der "Traum einer europäischen Schutzhütte" entstanden. Aus der gemeinsamen Idee habe sich gar eine "ehrliche und wohlwollende Freundschaft" entwickelt. Am Morgen des 10. September 1988 hatten auch die Italiener ihre Hälfte instand gesetzt. Und alle zusammen hissten dann die Flaggen von Italien und Österreich und darüber: die europäische.

Ein Familienbetrieb: Seit den Siebzigerjahren führt Familie Holzer die Hütte, die nur im Sommer geöffnet ist. Mittlerweile übernimmt Sohn Florian immer öfter die Aufgaben von Vater Helmut. (Foto: Maximilian Hägler)

Auch an anderer Stelle im Gebirge wirkt Europa. Am Brennerpass sind die Kontrollen weitgehend weggefallen. Der Soccorso Alpino, die Bergrettung, war in Italien unter der Nummer 118 erreichbar. Mittlerweile ist meist darüber geschrieben worden: 112. Die europäische Notrufnummer.

Auf manchen Wegweisern findet sich eine kleine Notiz: "Interreg III". Mit Geld der Europäischen Union, aus dem Interreg-Programm eben, wurden Pfade instand gesetzt, die sich zwischen den Ländern über die Hänge schlängeln. Früher waren das Schleichwege, um den Zöllnern am Brenner zu entgehen. Heute schwemmt, so sagt es Holzer, vor allem das Zillertal Gäste hier herüber. Von Österreich aus also, zu ihm in die in Italien gelegene Stube.

Und so könnte diese Europahütte tatsächlich ein Ort der Gemeinsamkeit sein. So war es auch angelegt: Zusammen wollen die Sektion Landshut und die Sektion Sterzing die Hütte führen. Aber hier oben zeigt sich, dass es im Kleinen doch sehr an Menschen hängt, ob ein Traum in Erfüllung geht. Und an Behörden, die trotz der Vorgaben aus Brüssel so unterschiedlich arbeiten. Holzer geht ins Lager unter der Stube. Vollgestopft ist der Raum mit Skiern, Lebensmitteldosen und Werkzeug. Im Halbschatten: Eine Anlage mit Rohren und Kabeln - die Warmwasserpumpe. Leider geht sie seit Jahren nicht richtig. Das Geld zur Reparatur fehlt. Und so bald kommt das auch nicht, das wird dann klar, als man in der Stube zusammensitzt mit dem Wirt und Alpenvereins-Funktionären, die ebenfalls aufgestiegen sind, um von ihrer Hütte zu erzählen und ihren Schwierigkeiten: Georg Grösch und Robert Hibler aus Landshut und Adriano Zanella aus Vipiteno, Sterzing.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der drei, alle sind recht neu in ihren Ehrenämtern und wollen wieder anknüpfen an die Europaidee, nachdem jahrelang eher Funkstille war zwischen Sterzing und Landshut. Um Strukturen geht es, um Stolz, und letztlich ums Geld: Wer zahlt die neue Quellfassung und wer den Neuzuschnitt des Gastraums? Immerhin: Die Regierung in Italien würde eine Seilbahn mitfinanzieren - aber nur unter Bedingungen. Dann müsste nicht immer der Hubschrauber das Bier anfliegen. In Deutschland kommen die Investitionen von den Mitgliedern, die ihrerseits Bedingungen stellen bei der Sektionsversammlung. Auch nicht einfach. Es ist ein Taktieren: Die einen zahlen nur, wenn die anderen auch mitmachen. Und andersherum. So war das schon immer. Und wenn das dann geklärt ist, stellt sich regelmäßig die Frage der behördlichen Zuständigkeit, da kommt dann noch Österreich ins Spiel. Überprüft Nordtirol das Trinkwasser? So wie der Kaminkehrer von dort auch den italienischen Schornstein mitmacht? Holzer nervt das alles. Hoffentlich sind wenigstens die Brandmelder europäisch genormt, sagt er kopfschüttelnd. Er führt die Hütte wie schon zuvor sein Vater während der Sommermonate.

Welche Folgen hat Europas Wirtschaftspolitik für die Bürger? Wir erzählen ihre Geschichten. (Foto: )

So gut gelaunt der deutsche Hüttenwart Grösch hineingegangen ist in das Gespräch, so reserviert gibt sich sein italienischer Kollege. Er ist verstimmt, weil die Landshuter wohl unabgesprochen einen Brief an italienische Behörden geschrieben haben, um ein wenig Schwung hineinzubringen, auch was die teils ungeklärte Grundstücksfrage anbelangt.

Zwei Stunden später reden dann doch alle von "Begeisterung". Wir könnten hier doch alle gemeinsam europäische Geschichte erzählen, sagen die Deutschen. Vielleicht sollte man eine gemeinsame gemeinnützige Gesellschaft gründen, die schneller entscheiden kann? Der Italiener hat eine ähnliche Idee und nickt. Und Florian Holzer? Der fände das gut. Vor allem hofft er, dass ihm diese Runde erhalten bleibt und nicht wieder jemand zum Zug kommt, auf der einen oder der anderen Seite, der mit Europa nichts am Hut hat.

Die Sonne neigt sich, Zeit zum Abstieg, vier Stunden, wenn man zügig läuft. Über Steine, durch kleine Bäche, vielleicht einmal in Italien, vielleicht in Österreich. Eigentlich ist das völlig egal.