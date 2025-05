Zehntausende pilgern jedes Jahr zur Hauptversammlung von Warren Buffett. Nun kündigt der Investor dort seinen Rückzug an. Zuvor witzelt der 94-Jährige aber noch über sein Alter – und teilt gegen Donald Trump aus.

Von Ann-Kathrin Nezik, Omaha

Plötzlich wird es still in der großen Arena. Er wolle nun noch etwas ankündigen. Viereinhalb Stunden lang hat der 94-Jährige zu diesem Zeitpunkt schon geredet. Hat die Börsenturbulenzen der vergangenen Wochen eingeordnet, hat ein Plädoyer für den freien Handel gehalten und Lebensweisheiten mit den 40 000 Aktionären von Berkshire Hathaway geteilt, die zur Hauptversammlung seines Konzerns in Omaha geströmt sind. Bis zu diesem Moment ist es die übliche Buffett-Show, für die seine Fans nach Nebraska pilgern: Ein Spaß für die ganze Familie, bei dem man nebenbei bei einem der zahllosen Buffett-Unternehmen vergünstigt einkaufen kann.