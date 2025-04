Er ist der Handelsminister in Peking – und eine zentrale Figur im Konflikt mit den USA. Über einen Funktionär, der wenig sagt, aber viel bewirkt.

Von Gregor Scheu

Seit Jahrzehnten ist der Handel das stille Fundament der chinesisch-amerikanischen Beziehungen – bis daraus nun ein geopolitisches Schlachtfeld geworden ist. Seit Tagen überbieten sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt mit Zöllen und Gegenzöllen und versetzen so Aktienmärkte auf der ganzen Welt in Aufruhr. Aktueller Stand: 125 Prozent Zölle auf chinesische Exporte in die USA, 84 Prozent auf amerikanische Exporte nach China.