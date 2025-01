Von Meike Schreiber, Frankfurt

Noch hat der designierte US-Präsident Donald Trump sein Amt gar nicht angetreten, da unterwirft sich die Wall Street bereits der Marschroute der neuen Regierung: Sechs der größten US-Banken hatten kürzlich ihren Austritt aus zentralen Klima-Allianzen angekündigt, und nun folgt Blackrock, der weltgrößte Vermögensverwalter, diesem Beispiel. Das Unternehmen erklärte, die Mitgliedschaft in der Net Zero Asset Managers Initiative habe „Verwirrung über die Praktiken von Blackrock“ gestiftet und rechtliche Anfragen von Behörden ausgelöst, schrieb Vizepräsident Philipp Hildebrand an Großkunden.