Von Max Hägler

Was war das für ein Boom in den vergangenen Monaten: "Der Holzpreis geht durch die Decke", das war auch in dieser Zeitung zu lesen. Viele Exporte, zu wenig gutes Holz, Corona - da kam viel zusammen. Vor allem waren deshalb Klagen zu vernehmen: von den Möbelbauern, den Heimwerkern oder den Bauwilligen, die mal schnell etliche Tausend Euro mehr für den Dachstuhl ihres Hauses zahlen sollten. Doch wo die Preise anziehen, viel Geld fließt, muss es doch auch Profiteure geben? Anders gefragt: kann man nicht selbst von dieser Entwicklung profitieren, indem man sich ein Stück Wald kauft? Eine Investition in die Natur, in Grund und Boden - mit offenbar schöner Rendite.