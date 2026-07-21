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Staatlicher ZuschussDas sind die neuen Förderregeln für Wärmepumpen

Lesezeit: 3 Min.

Die Häuser in Deutschland sollen auf klimafreundliche Heizungen umrüsten. Der Staat fördert daher weiterhin den Einbau etwa von Wärmepumpen.
Die Häuser in Deutschland sollen auf klimafreundliche Heizungen umrüsten. Der Staat fördert daher weiterhin den Einbau etwa von Wärmepumpen. Daniel Reinhardt/IMAGO

Wer eine alte Öl- oder Gasheizung austauscht, bekommt weiterhin einen Zuschuss – aber anders als bisher. Was das für Eigentümer bedeutet, welche Rolle das Einkommen spielt und wer profitiert.

Von Nakissa Salavati

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Erst hat die Regierung das Heizungsgesetz verändert, dann waren die Förderregeln für Wärmepumpen dran: Seit dem 21. Juli gelten andere Summen, mehrere Einkommensgrenzen und ein neuer Familienzuschlag. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

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