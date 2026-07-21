Erst hat die Regierung das Heizungsgesetz verändert, dann waren die Förderregeln für Wärmepumpen dran: Seit dem 21. Juli gelten andere Summen, mehrere Einkommensgrenzen und ein neuer Familienzuschlag. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Staatlicher ZuschussDas sind die neuen Förderregeln für Wärmepumpen
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Wer eine alte Öl- oder Gasheizung austauscht, bekommt weiterhin einen Zuschuss – aber anders als bisher. Was das für Eigentümer bedeutet, welche Rolle das Einkommen spielt und wer profitiert.
Von Nakissa Salavati
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