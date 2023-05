Interview von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin

Der Blick reicht weit aus dem Besprechungsraum von Kerstin Andreae. Er reicht über die Dächer Berlins, mittendrin auch das des Bundeswirtschaftsministeriums. Doch was die Chefin des Strom- und Energieverbands BDEW dieser Tage umtreibt, liegt meist im Keller: Womit wird Deutschland in Zukunft heizen? Und was heißt das für Stadtwerke und andere Wärmelieferanten? Andreae, selbst Grüne, ist unglücklich mit dem Heizungsgesetz. "Das ganze Verfahren", sagt sie, "war von Anfang an irgendwie verkorkst."