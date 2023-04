US-Unternehmen will hessischen Wärmepumpenhersteller Viessmann kaufen

Viessmann-Technik auf der BAU-Messe in München.

Das hessische Familienunternehmen Viessmann steht offenbar vor einem milliardenschweren Verkauf in die USA. Der Klimaanlagen-Hersteller Carrier Global aus Florida befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Übernahme des Spezialisten für Heizungen und Klimageräte aus Allendorf an der Eder, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Viessmann ist neben Bosch Thermotechnik und Vaillant auch einer der großen deutschen Hersteller von Wärmepumpen. Die Kühltechnik-Sparte sei nicht Teil des Deals, sagte demnach einer der Insider. Viessmann werde bei dem Verkauf mit mehr rund elf Milliarden Euro inklusive Schulden bewertet, sagte der andere Insider.

Bislang fest in Familienhand

Vorher hatte das Wall Street Journal (WSJ) über die Pläne berichtet. Laut dem Bericht bekommt die Familie den Kaufpreis zum Teil in Aktien, zum Teil in bar. Viessmann wollte sich zu den Informationen nicht äußern. Carrier war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Wärmepumpen gelten gerade in Deutschland als bevorzugte Heizungsform der Zukunft, da die Energiewende nach den Vorstellungen der Bundesregierung das Aus für Gas- und Öl-Heizungen bringen soll. Das 1917 von Johann Viessmann gegründete Unternehmen hat im vergangenen Jahr den Umsatz nach eigenen Angaben um 19 Prozent auf vier Milliarden Euro gesteigert, gut die Hälfte davon wurde im Ausland erwirtschaftet. Sowohl der Vorstandsvorsitz als auch der Aufsichtsrats-Chefposten sind in Familienhand. Viessmann beschäftigt rund 14.500 Mitarbeiter. Carrier Global will mit der Übernahme sein Geschäft internationalisieren. Von zuletzt 20,4 Milliarden Dollar Umsatz kommen bisher 60 Prozent aus Nord- und Südamerika und nur 23 Prozent aus Europa.