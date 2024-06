Die neue Heizungsförderung laufe gut, so die Förderbank KfW. Allerdings startet das Programm erst schrittweise – und die Ziele der Regierung dürften trotzdem weit verfehlt werden.

Von Stephan Radomsky, Nakissa Salavati

Etwa 15 000 Euro – so viel hat die staatliche Förderbank KfW zuletzt im Durchschnitt zugesagt, wenn ein Haus mit einer klimafreundlichen Heizung nachgerüstet wurde. Nicht als Kredit, sondern als Förderung. Gut 34 000 dieser Zusagen gingen raus in den 100 Tagen, seitdem die KfW die Heizungsförderung übernommen hat. Macht mehr als eine halbe Milliarde Euro, rechnet die zuständige KfW-Vorständin Katharina Herrmann in einer ersten Zwischenbilanz vor und wirkt sichtlich zufrieden.