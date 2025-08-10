Mehrere Eigentümer in einem Haus, die zwischen Gasheizung und Wärmepumpe entscheiden sollen, das muss schiefgehen, oder? Nein, zeigt ein Beispiel aus Amberg.

Von Nakissa Salavati

Man kann es schon mal an den Nerven kriegen, wenn es ans eigene Zuhause geht. Eine Mordsbaustelle im Hof, die alten Fenster in der Wohnung raus, so hatte sich Johanna Matzulla vorgestellt, würde es aussehen, wenn das Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnt, eine Wärmepumpe bekäme. „Da habe ich kurz die Krise bekommen“, sagt sie. Die Fenster bleiben aber drin, und das ist mit ein Grund, warum sie mit ihrem Mann Armin nun entspannt in ihrem Wohnzimmer sitzt. Die Matzullas sind in Rente und leben seit 16 Jahren in ihrer Eigentumswohnung in einem ruhigen Wohnviertel im Städtchen Amberg in der Oberpfalz. Armin Matzulla sagt: „Gut, dass das mit der Heizung jetzt geklärt ist.“