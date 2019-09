Artikel per E-Mail versenden

Die chinesische Notenbank kann, was andere Zentralbanken nicht können: den Kurs der eigenen Währung in selbst gesteckten Grenzen halten - oder diese Grenzen ausweiten. Als sie den Renminbi Anfang August erstmals seit elf Jahren über die Marke von sieben Renminbi pro Dollar springen ließ, bedeutete das eine scharfe Abwertung. Prompt beklagte US-Präsident Donald Trump einen schwerwiegenden Fall von "Währungsmanipulation". Denn China könnte nun von Exportvorteilen profitieren, weil die eigenen Produkte im Ausland preiswerter werden. Solche Vorteile hätte auch Trump gerne. Er bedrängt den amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell, die Leitzinsen nach der jüngsten Senkung noch weiter nach unten zu drücken. Das könnte zumindest theoretisch den Dollar tendenziell schwächen.

"In gewisser Weise gibt es einen Abwertungswettlauf schon länger. Auch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist darauf ausgerichtet, den Euro zu schwächen", sagt Martin Faust, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management. Wenn EZB-Chef Mario Draghi die angestrebte Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent als Begründung für das niedrige Zinsniveau nennt, ist das nur die halbe Wahrheit. "Ein schwacher Euro ist im Interesse der EZB, weil sie die Exporte aus der Währungsunion stärken will", sagt Faust.

Fakt ist, dass der Euro/Dollar-Kurs im August binnen Jahresfrist zwischenzeitlich von rund 1,15 auf unter 1,11 gefallen ist. "Seit Anfang August hat die durch den Handelskrieg befeuerte Nervosität an den Devisenmärkten noch einmal deutlich zugenommen", sagt Oliver Haibt, Leiter Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement bei der Commerzbank. Deutschlands Exporteure, die stark vom Chinageschäft abhängen, sind davon vielfältig betroffen. Denn die Schwankungsbreite des Euro zum Renminbi hat sich ebenfalls ausgeweitet. "Auf Basis welcher Währung ein Kaufvertrag abgeschlossen wird, ist vom jeweiligen Standing der beiden Geschäftspartner abhängig", erläutert Haibt. Ist etwa der deutsche Einkäufer ein wichtiger Kunde, kann er bestimmte Vertragsparameter stärker vorgeben. Ist er nur ein relativ kleiner Abnehmer, diktiert eher der chinesische Zulieferer die Bedingungen.

Für die exportstärkende Wirkung einer schwachen Währung gibt es keine Belege, sagt der IWF

Unternehmen denken gerade in turbulenten Zeiten über Vorkehrungen nach. Eine in zwei Monaten fällige Einkaufsrechnung in Fremdwährung etwa kann aufgrund von Währungsveränderungen schnell einmal einen Gegenwert von fünf Millionen Euro statt 4,6 Millionen Euro betragen. "Die Absicherung ist für alle Unternehmensgrößen und Branchen auch wegen der politischen Risiken ein zunehmend wichtiges Thema", sagt Haibt. Gefragt sei die Währungsabsicherung ab einem Umsatz von 2,5 Millionen Euro.

Firmen wollen damit vor allem für Planungssicherheit sorgen. Neben dem US-Dollar als globaler Hauptwährung ist jetzt auch das britische Pfund ein Thema. Dessen Wertschwankungen gegenüber dem Euro haben stark zugenommen und das könnte sich bis Ende Oktober, also zum nächsten möglichen Brexit-Termin hin, weiter zuspitzen. "Viele Banken halten Instrumente für die Absicherung von Währungsrisiken bereit und auch der Mittelstand nutzt zunehmend dieses Angebot", sagt Wissenschaftler Faust. Die einfachste und am häufigsten genutzte Lösung sind Termingeschäfte. Dabei wird für einen bestimmten Zeitpunkt der Tausch zweier Währungen zu einem vorher festgelegten Kurs vereinbart, um potenzielle Verluste abzusichern.

Je nach Größe des Unternehmens kommen darüber hinaus oft Optionsgeschäfte zum Einsatz. Sie sind interessant für Firmen, die mit einer bestimmten Devisenkursentwicklung rechnen. Tritt die erwartete Entwicklung ein, dann können sie ihre Option in Anspruch nehmen und auch Währungsgewinne realisieren. Wenn sich die Kurse anders bewegen als erwartet, fehlt aber die Absicherung, und der Aufwand für die Option etwa in Form der dafür gezahlten Prämie hat nichts gebracht. Termingeschäfte dagegen bieten eine Absicherung. "Wer eine Marktmeinung hat und an der Marktentwicklung partizipieren möchte, kann Termin- und Optionsgeschäfte kombinieren", erläutert Haibt.

Trotz aller Absicherungsmöglichkeiten sind die Folgen eines Abwertungswettlaufs nicht absehbar. Der Internationale Währungsfonds (IWF) betont, dass er nicht einmal signifikante Belege für die exportstärkende Wirkung einer schwachen Währung gefunden hat. So gesehen wäre von einer auf den Währungseffekt abzielenden Notenbankstrategie nicht viel zu erwarten. Doch selbst wenn bei einem Niedrigzins andere Absichten im Vordergrund stehen, birgt das Risiken. Ein Ziel der expansiven EZB-Geldpolitik ist es, die Banken zur verstärkten Kreditvergabe an die Wirtschaft zu bewegen. "Um den Negativzins zu vermeiden, erhöhen die Banken ihre Kreditvolumen - trotz sinkender Margen und obwohl viele Institute nicht mehr ihre Risikokosten verdienen", sagt Faust. Das könnte sich rächen, wenn in einer Krise die Risiken von Kreditausfällen mittel- bis langfristig steigen. "Es besteht die Gefahr, dass die Banken sehenden Auges ins Messer laufen", warnt Faust.