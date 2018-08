22. August 2018, 18:54 Uhr Wachstumsmarkt Der Elefant fängt an zu rennen

Indien steht für deutsche Messefirmen auf Platz zwei der wichtigsten Länder, nach China und noch vor Russland.

Von Katharina Wetzel

Hohe Wachstumsraten locken immer mehr ausländische Investoren an. Indiens Wirtschaft gleiche einem Elefanten, der zu rennen beginnt, sagte kürzlich Ranil Salgado, Missionsleiter für Indien beim Internationalen Währungsfonds. Der Fonds prognostiziert dem Land eine Wachstumsrate von 7,5 Prozent für die kommenden zwei Jahre. Der Bedarf des Milliardenvolks ist riesig. Und der Klang von Made in Germany etwas Besonderes. Das macht Indien zu einem idealen Absatzmarkt für deutsche Firmen. Auch bei deutschen Messegesellschaften ist das Land daher beliebt, um die eigenen Marken im Ausland zu etablieren und weiterzuentwickeln. Ob Freiburg, München oder Nürnberg, ob Köln, Essen, Düsseldorf oder Frankfurt - fast alle deutsche Messegesellschaften sind in Indien aktiv.

Im Ranking der bedeutendsten Länder steht Indien an zweiter Stelle nach China und vor Russland, wenn es um die Zahl der deutschen Auslandsmessen geht. 2018 finden 45 Messen deutscher Veranstalter in Indien statt. Die meisten davon am Messeplatz Mumbai, wobei elf der Messen zwischen verschiedenen Standorten im Land wandern. 2017 war etwa Neu-Delhi gemeinsam mit der Satellitenstadt Greater Noida der Standort mit den meisten Messen unter deutscher Federführung.

Neben klassischen Industriebranchen spielen auch immer häufiger Technologie- und Nachhaltigkeitsthemen eine bedeutende Rolle. "Die Messe Frankfurt ist mit aktuell 20 Messen und Ausstellungen sowie mit rund 40 Kongressen auf dem Subkontinent sehr gut aufgestellt", sagt der Frankfurter Messechef Wolfgang Marzin. Ein gutes Drittel der Veranstaltungen kommt aus dem Technikbereich. Die Light India legt einen Schwerpunkt auf erneuerbare Energien. Und auf dem Kongress Watertech Wastetech India tummeln sich auch Regierungsbehörden. Seit 1998 sind die Frankfurter auf dem Markt vertreten mit Büros in Mumbai und Neu-Delhi und insgesamt 114 Mitarbeitern. Neben eigenen Veranstaltungen hat die Messe eine Reihe weiterer akquiriert und weiterentwickelt, auch zusammen mit indischen Organisationen und Partnern. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich der Umsatz so fast verdreifacht von 3,3 Millionen Euro in 2013 auf 9,6 Millionen Euro in 2017.

Beim Standaufbau springen schon mal frei laufende Hunde herum

Die indische Wirtschaft profitiert von einer wachsenden Mittelschicht und ist auf technologisch hochwertige Importe aus Ländern wie Deutschland, Japan, den USA angewiesen. Und Messen bieten eine gute Gelegenheit für Firmen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu testen. Insbesondere Deutschland als führendes Messeland könne seinen Vorsprung und sein Know-how in Indien gewinnbringend einsetzen, meint Oliver Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, der auf dem Markt enormes Potenzial für Messen in der Stahlbranche und darüber hinaus sieht. "Die Messe Düsseldorf ist genau in den Branchen führend, in denen die indische Wirtschaft wächst: Medizintechnik, Verpackung und Maschinenbau", sagt der Düsseldorfer Messechef Werner Dornscheidt und fügt an: "Seit 1982 sind wir mit einem Büro in Mumbai vertreten und seit 1990 organisieren wir eigene Veranstaltungen in Indien." Der Markt werde immer wichtiger. Von den 15 Messen in Indien profitierten auch die Veranstaltungen in Deutschland. In den vergangenen drei Jahren kamen 978 indische Aussteller und 59 183 indische Besucher auf das Düsseldorfer Messegelände.

Ob es um die Elektronikbranche, den Keramikmarkt, Baumaschinen oder den Umweltschutz geht, die Messe München spielt hier vorne mit: "Unsere indische Tochter ist unterwegs auf solidem Wachstumskurs - in der Region bereits die Nummer drei unter den internationalen Messeveranstaltern und die Nummer eins unter den deutschen Messegesellschaften", sagt der Münchner Messechef Klaus Dittrich. Das nach China zweitgrößte Tochterunternehmen der Messe wurde 2007 gegründet, hat mehr als 60 Mitarbeiter und zehn Veranstaltungen in ganz Indien. Erst im April hat die Messe München die Technologiemesse Smart Cards Expo akquiriert, auch um die Präsenz in der indischen Technologiebranche zu verstärken. Trotz der Erfolge verhehlt Messechef Dittrich nicht, wie schwierig mitunter die Bedingungen auf dem indischen Subkontinent sind. "Boomende Zentren treffen auf absolute Armut", sagt Dittrich. Und die hohe Umweltbelastung und die mangelnde Infrastruktur und Stadtentwicklung beeinträchtigten auch das Wachstum der Veranstaltungen.

Die Schwierigkeiten beginnen für die deutschen Messeunternehmen schon mit der Auswahl der richtigen Themen. In Indien läuft nicht jede Veranstaltung, die möglicherweise in der Heimat ein Kassenschlager ist. Die deutschen Veranstalter konkurrieren auch mit Messen mit überwiegend regionaler oder lokaler Bedeutung sowie einer Vielzahl internationaler Messen im Land. Für Aussteller ist eine sorgfältige Recherche vor einer Messebeteiligung empfehlenswert, rät der deutsche Messeverband Auma. Kurzfristige Veränderungen von Messetiteln, Angebotsschwerpunkten, Veranstaltern oder auch des Veranstaltungsortes sind in Indien durchaus möglich. Die Qualität des Standbaus und der Organisation sind meist nicht vergleichbar mit der in Deutschland. Beim Aufbau springen hier schon mal frei laufende Hunde durch die eher einfachen Hallen, vieles wirkt etwas improvisiert.

Experten warnen zudem davor, Indien als einen einzigen Markt zu betrachten. Schon allein die Größe des Landes erfordert eine Präsenz an mehreren Standorten. Wer sich auf die Kultur und die Menschen einlässt, kann jedoch eine große Zielgruppe ansprechen, die nicht auf Messen in Deutschland oder im Ausland erreicht werden kann.

Sowohl der Bund als auch die meisten Bundesländer unterstützen deutsche Firmen in Indien. Für 2018 sind insgesamt 14 German Pavilions geplant. Im Rahmen des Sondermesseprogramms der Exportinitiative Energie wird 2018 ein weiterer deutscher Gemeinschaftsstand in Indien organisiert.