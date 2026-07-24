Europas größter Autohersteller steckt in einer existenziellen Krise. Das zeigen auch die neuen Bilanzzahlen. Der Gewinn des Konzerns ist im zweiten Quartal erneut eingebrochen. Was sind die Gründe und was hat es mit dem „Nokia-Moment“ auf sich?

Dass die neuesten Bilanzen bei Europas größtem Autobauer miserabel ausfallen würden, dafür gab es in den vergangenen Wochen und Monaten mehr als genügend Anzeichen. Angebliche Sparpläne, die durch die Medien geisterten, eine unterirdische Jahresbilanz, schwache Quartalszahlen, mäßige Verkaufszahlen. Die Halbjahreszahlen, die VW am Freitagmorgen veröffentlicht, sind wohl die Fortsetzung dieser Negativserie: Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im zweiten Quartal erneut eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten April bis Juni um knapp 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro gesunken.