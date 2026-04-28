Wenn es wirklich ernst wird, dann kehrt bisweilen diese eigentümliche Stille ein. Plötzlich erstirbt die laute Debatte für einen Moment und weicht einer Ruhe, die schon ahnen lässt, dass sie die nächste Eskalation in sich tragen könnte. Das ist im Privaten zwischen zweien nicht anders als in einem Konzern mit immer noch rund 660 000 Leuten. In einem Konzern wie Volkswagen.