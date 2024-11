Milliarden-Sparvorschlag: So will der Betriebsrat die VW-Jobs retten

Von Alexander Hagelüken, Christina Kunkel

An diesem Donnerstag treffen sich Vertreter von VW und der Gewerkschaft IG Metall zur dritten Tarif-Verhandlungsrunde. Doch es steht für 140 000 Beschäftigte viel mehr auf dem Spiel als die Frage nach einer Gehaltserhöhung. Das Management hält weiter an seinen Sparforderungen fest, will Löhne um zehn Prozent kürzen und bis zu drei Werke in Deutschland schließen. Jetzt gehen Gewerkschaft und Betriebsrat in die Offensive. Sie legen selbst ein Gesamtkonzept vor, wie der angeschlagene Autobauer aus der Krise kommt – und zwar ohne Kündigungen und Werkschließungen.