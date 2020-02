Die Verhandlungen über einen Vergleich zu den Entschädigungen für Hunderttausende VW-Dieselbesitzer sind nach Angaben von Volkswagen geplatzt. Das Unternehmen sei sich mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) über die Entschädigungssumme von insgesamt 830 Millionen Euro durchaus einig gewesen, sagte ein VW-Sprecher. Die Vereinbarung sei aber an hohen Forderungen der Anwälte des Verbandes gescheitert, die keinen Leistungsnachweis vorlegen wollten.

"Wir bedauern, dass die gemeinsame Umsetzung der mit dem vzbv getroffenen Einigung an unangemessenen Forderungen der Prozessanwälte des vzbv scheiterte", heißt es von Volkswagen weiter. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen wollte auf Anfrage zunächst nicht zum Scheitern des Vergleichs Stellung nehmen. Ein Statement ist für 14 Uhr angekündigt.

Es geht um Schadenersatz für die 444 000 VW-Kunden

Erst Anfang Januar hatten VW und der Bundesverband der Verbraucherzentralen erklärt, über einen außergerichtlichen Vergleich zum Musterprozess sprechen zu wollen. "Gemeinsames Ziel von vzbv und Volkswagen ist eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden", hieß es damals in der kurzen Mitteilung des Automobilkonzerns. Lange hatte VW dies skeptisch gesehen.

Während VW in den USA bereits Milliardensummen für die Entschädigung von Kunden ausgegeben hat, war der Autobauer dazu in Deutschland bislang nicht bereit. Seit Ende September verhandelt das Oberlandesgericht Braunschweig nun in einem Musterverfahren über die Sammelklage von Hunderttausenden Dieselkunden. Es geht um Schadenersatz für die 444 000 Käufer von manipulierten Diesel-Fahrzeugen der Marken VW, Audi, Seat und Škoda, die sich in das Klageregister eingetragen haben. Sie sehen sich nach dem Auffliegen der Abgas-Manipulationen im Herbst 2015 mit zum Teil drastisch erhöhten Emissionen von Volkswagen getäuscht. In dieser sogenannten Musterfeststellungsklage ist die Verbraucherzentrale stellvertretend für die Autokäufer vor Gericht gezogen.