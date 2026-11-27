In Emden protestieren viertausend Menschen gegen den VW-Vorstand. Und das soll erst der Anfang sein. Die große Hoffnung der Beschäftigten: Verhandlungsführer Thorsten Gröger. Wird er dem gerecht?

Eigentlich ist Thorsten Gröger Gewerkschafter, aber an diesem Vormittag wird er gefeiert wie ein Popstar. Gerade ist er auf einem Betonplatz in Emden angekommen. Der Platz ist voller VW-Beschäftigter in roten Westen, mit roten Fahnen und roten Trillerpfeifen. Rot, die Farbe der IG Metall, die Farbe des Protests. Gröger bahnt sich seinen Weg durch die Menschenmenge. Und die Menschen grölen, applaudieren, klopfen ihm im Vorbeigehen auf die Schulter. „Wo ist Thorsten, wo ist unser Mann?“, ruft jemand, ein paar Finger zeigen auf ihn.