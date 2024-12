Von Alexander Hagelüken und Christina Kunkel

Bis in den späten Abend haben die Vertreter des VW-Managements und der Gewerkschaft am Montag verhandelt. Einen Durchbruch gab es zwar nicht, aber immerhin zaghafte Annäherungen. VW-Chefverhandler Arne Meiswinkel sprach von „konstruktiven Gesprächen.“ Er sagte aber auch, man sein „noch ein gutes Stück von einer tragbaren Lösung entfernt.“ Dass es langsam vorangeht, zeigt auch die Tatsache, dass schon in den kommenden Tagen weitere Gespräche in kleinerer Runde zur Belegung der Fabriken folgen sollen. Dennoch ließ Meiswinkel auch diesmal mitteilen: „Werkschließungen können wir weiterhin nicht ausschließen.“ Der Satz also, der für die Arbeitnehmervertreter als rotes Tuch gilt.