Es gibt viele Akteure, die bei Europas größtem Autobauer mitreden wollen. Manche sagen auch: zu viele. Wer sind die Strippenzieher – und welche Interessen haben sie? Ein Überblick.

Das Drama um die Zukunft von Volkswagen wird von sehr unterschiedlichen Spielern entschieden: zwei sehr reichen Familien, einem krisenerprobten Betriebsrat, dem Bundesland Niedersachsen und dem Emirat Katar. Schon in normalen Zeiten wäre dies keine einfache Konstellation. In der aktuellen Krise aber, bei der an die 100 000 Jobs und vier Werke auf dem Spiel stehen, wird diese Gemengelage zum explosiven Gemisch. Ob es Europas größter Autobauer aus dieser Krise schafft, hängt nun auch davon ab, ob die Protagonisten zu Kompromissen finden – oder ob VW in den kommenden Monaten unregierbar wird. Ein Drama, seine Hauptdarsteller und ihre Interessen.