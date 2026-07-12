Das Ultimatum des Betriebsrats hatte VW-Chef Oliver Blume verstreichen lassen. Bis zum Wochenende hat er sich nicht gegenüber den Beschäftigten zu seinen Sparplänen geäußert. Kein Wort zum möglichen Ende der Produktion in Zwickau, Emden und Hannover sowie im Audi-Werk in Neckarsulm. Kein Wort auch zu einem neuen, massiven Jobabbau. Dass es diese Pläne gibt und Blume sie für unausweichlich hält, um den Autohersteller zu retten, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch was genau der VW-Chef will und warum, das hat er bisher nur dem Aufsichtsrat und rund 250 Führungskräften mitgeteilt.