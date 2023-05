Kommentar von Christina Kunkel

Nicht mal das bekommen sie also hin! Das dürften rund 200 000 VW-Fahrer gedacht haben, als sie zuletzt eine Nachricht aus Wolfsburg zu ihrem Elektroauto bekamen. Wie schön, endlich ist die neue Software für Ihren ID da, so die Kernbotschaft. Einfacheres Laden, bessere Routenplanung - auf all das hatten die E-Auto-Kunden des größten deutschen Autobauers schon viele Monate gewartet. Aber huch, es gibt da noch einen Haken, erfahren die leidenserprobten VW-Fahrer dann: Die tolle neue Software funktioniert nicht wie versprochen "Over the air" - also einfach per Download über Nacht in der heimischen Garage. Stattdessen würden die Fahrzeuge "zu einem Update in die Werkstatt eingeladen". Na prima! VW und Software - das ist und bleibt ein Graus. Und daran muss sich schnell etwas ändern.