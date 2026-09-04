Der Autohersteller aus der Nähe von Barcelona ist seit mehr als 70 Jahren der Stolz Spaniens. Doch Seat-Fahrzeuge verkaufen sich schon länger nicht mehr richtig. Jetzt soll die Marke verschwinden.

Alles begann am 13. November 1953. Damals lief die Produktion im neu eröffneten Seat-Werk in einem Industrieviertel in der Nähe von Barcelona an. Montiert wurde der Kompaktwagen Seat 1400, zunächst fünf Stück am Tag. Doch die Produktion ging schnell hoch. Das neue Autowerk entstand mit maßgeblicher Hilfe des damaligen spanischen Diktators Franco. Das Regime hielt zunächst auch die Mehrheit der Anteile. Aber der italienische Fiat-Konzern war schon damals mit einigen Prozentpunkten an dem staatlichen Unternehmen beteiligt. Und so basierte auch das erste Modell auf dem Fiat 1400, wie dann auch viele der folgenden Fahrzeuge.