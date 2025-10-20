Monatelang wurde gemunkelt, am Freitag ging dann alles ganz schnell: Oliver Blume war einen seiner Chefposten los, in Stuttgart übernimmt ein Mann, den kaum jemand auf dem Zettel hatte. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.

Ein wenig hat sich die Aufregung am Montag gelegt. Zumindest auf dem Papier herrscht nach all den Gerüchten und Turbulenzen der vergangenen Monate schließlich Klarheit: Die Doppelrolle von Oliver Blume wird mit diesem Jahr enden. Dann wird er nicht mehr Porsche- und nur noch Volkswagen-Chef sein, in Stuttgart übernimmt mit Michael Leiters ein Mann mit ausgewiesener Expertise in Sachen Sportwagen. So weit, so eindeutig. Aber dann wird es auch schon kompliziert.