Was hinter dem Rauswurf des VW-Personalvorstands steckt

Mit dem Abgang von Gunnar Kilian hat der Autohersteller die nächste große Baustelle aufgemacht. Doch warum musste ausgerechnet der Manager gehen, der in Krisen als großer Vermittler galt? Und wie geht es auf diesem wichtigen Posten weiter?

Von Christina Kunkel und Paulina Würminghausen, Hamburg/München

Inmitten einer der schwierigsten Zeiten für Volkswagen, einer Phase voller Umbrüche, muss derjenige den Konzern verlassen, der diesen Umbruch maßgeblich mitgestalten sollte: VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. So ganz überraschend kam die Nachricht seines Rauswurfs für den Manager am Freitag allerdings nicht, heißt es aus seinem Umfeld. Er hatte demnach schon damit gerechnet, dass er seinen Vertrag, der eigentlich noch bis Ende 2026 laufen sollte, womöglich nicht erfüllen darf. Kurz vor dem Wochenende verschickte der Autokonzern dann die Mitteilung: Ab sofort ist Schluss für den am längsten amtierenden VW-Vorstand.