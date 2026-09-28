Dass Europas größter Autohersteller eng mit chinesischen Herstellern zusammenarbeiten, ist nicht neu. Dass aber die Chinesen nun auch für eine Partnerschaft nach Europa kommen, das ist dann schon einigermaßen ungewöhnlich. Konkret zu beobachten ist diese Entwicklung aktuell bei Volkswagen und dem chinesischen Batteriehersteller Gotion. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam Batteriezellen und Kathodenmaterial herstellen. Dafür gründen die VW-Batteriezelltochter Powerco und Gotion gleich drei Gemeinschaftsunternehmen, und zwar in Spanien, in der Slowakei und in Marokko. Im spanischen Valencia, wo die VW-Tochter gerade eine Zellfabrik aufbaut, soll somit ein europäisches Produktionszentrum für Einheitszellen entstehen. Das gaben die beiden Unternehmen am Montag bekannt.